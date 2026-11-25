El mercado internacional de granos atraviesa un escenario de presión sobre los precios, impulsado principalmente por el avance de la cosecha estadounidense y la reducción de posiciones compradas por parte de los fondos especulativos.
Argentina gana terreno en el mercado mundial de maíz: las exportaciones crecieron 41%
Las exportaciones argentinas de maíz acumularon un crecimiento interanual del 41% hasta octubre, mientras que Brasil registró una caída del 24%. Sin embargo, la baja de los precios internacionales comenzó a moderar las ventas locales. El analista Dante Romano, de la Universidad Austral, también advierte sobre el volumen de trigo pendiente de comercialización y analiza el avance de la siembra y las perspectivas de los principales cultivos.
En ese contexto, Argentina muestra un desempeño destacado en el comercio exterior de maíz: las exportaciones acumuladas hasta octubre crecieron un 41% interanual y superaron la evolución de Brasil, que registró una caída del 24%.
El comportamiento del mercado local y las principales tendencias internacionales fueron analizados por Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, quien destacó el mayor protagonismo argentino en el comercio mundial del cereal, aunque advirtió que la caída de los valores internacionales comenzó a repercutir en las decisiones comerciales de los productores.
"Argentina está ganando protagonismo en el mercado internacional de maíz. El crecimiento de las exportaciones responde a una mayor producción local, mientras que Brasil enfrenta un consumo interno creciente y una competencia por la capacidad de embarque con la soja", explicó Romano.
El maíz argentino mantiene un ritmo comercial adelantado
En el mercado interno, la siembra de maíz temprano alcanza el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas. El avance semanal fue de cinco puntos porcentuales y se ubica seis puntos por encima del registrado en igual momento del año pasado.
En las principales zonas productivas, especialmente en la región núcleo, los lotes tempranos están completando la implantación. Sin embargo, las bajas temperaturas provocaron emergencias desparejas y amarillamiento de hojas en algunos cultivos.
El escenario climático también representa un factor de atención. Los pronósticos contemplaban lluvias sobre la región pampeana y el Litoral, con períodos de inestabilidad que podrían extenderse hasta el 5 de noviembre. Si bien las precipitaciones contribuirían a recuperar la humedad de los perfiles, también podrían generar demoras en las labores agrícolas.
En materia comercial, el maíz conserva un ritmo de ventas superior a sus referencias históricas. Al 14 de octubre, la originación alcanzaba el 75% de la producción, mientras que los negocios con precio representaban el 65%. Ambos indicadores se ubicaban por encima de los promedios habituales para esta altura del año.
No obstante, la retracción de los precios internacionales comenzó a moderar las operaciones y a reducir el interés de los productores por cerrar nuevos negocios.
La situación de la soja presenta un panorama comercial menos dinámico. Las ventas semanales con precio descendieron a 211.000 toneladas, frente a un promedio histórico superior a las 350.000 toneladas para esta época. El acumulado de negocios con precio representa el 50% de la producción, tres puntos por debajo de la referencia histórica, mientras que la originación alcanza el 62%, con un atraso similar.
El trigo llega a la nueva campaña con un importante remanente
Uno de los aspectos que genera mayor atención en el mercado local es la cantidad de trigo de la campaña anterior que todavía permanece sin comercializar. A aproximadamente 15 días del ingreso de la nueva cosecha, se estima que quedan entre 4 y 5 millones de toneladas pendientes de venta, frente a un remanente prácticamente nulo en el ciclo previo.
Este volumen representa un factor de presión sobre los precios internos, aunque existen elementos que podrían moderar su impacto, como la mayor necesidad de importación de Brasil y las eventuales demoras en la cosecha argentina por cuestiones climáticas.
"Este volumen de trigo pendiente de comercialización representa un factor de presión para el mercado local. Sin embargo, la mayor necesidad de importación de Brasil y las posibles demoras en la cosecha argentina por las condiciones climáticas pueden contribuir a moderar el impacto de la oferta", señaló Romano.
Las estimaciones privadas para la nueva cosecha argentina se ubican entre 22 y 23,8 millones de toneladas. En cuanto al estado de los cultivos, la proporción de lotes en condición buena o excelente descendió al 61,7%, frente al 88% registrado en igual fecha del año pasado.
La caída responde, entre otros factores, a las heladas que afectaron los planteos tempranos y provocaron mermas estimadas de entre el 10% y el 15% en algunos lotes. Sin embargo, por el momento no se proyecta una reducción de la producción nacional.
Estados Unidos presiona los precios, pero aparecen señales de demanda
En el escenario internacional, el avance de la cosecha estadounidense continúa ejerciendo presión sobre las cotizaciones. La recolección de soja alcanzó el 64% del área, mientras que la de maíz llegó al 44%, con un ritmo inferior al promedio de los últimos cinco años.
A este factor se suma el comportamiento de los fondos especulativos, que redujeron sus posiciones compradas. En maíz recortaron un 55,3% de su posición neta semanal, hasta alcanzar 6,5 millones de toneladas. En soja, en tanto, vendieron 4,26 millones de toneladas y redujeron su posición comprada neta a 20,04 millones.
Sin embargo, algunos indicadores de demanda ofrecen señales de sostén para los precios. Las exportaciones semanales de soja estadounidense superaron los 2,8 millones de toneladas, mientras que las compras internacionales de maíz se mantienen activas.
Europa incrementó un 40% sus compras habituales de maíz, en un contexto marcado por la sequía y una menor disponibilidad de oferta ucraniana. Francia, por su parte, proyecta una cosecha de apenas 7 millones de toneladas, la mitad del volumen del año pasado y el registro más bajo desde 1976.
"En maíz, los precios llegaron a niveles similares a los del ciclo anterior, pero los stocks estadounidenses siguen por debajo de los del año pasado. Además, la demanda internacional continúa activa, como muestran las licitaciones y el mayor nivel de exportaciones. Estos factores sugieren que la baja podría haber sido excesiva", analizó el especialista.
En el mercado de soja, otro factor relevante es la reactivación de las compras chinas sobre Estados Unidos. El país asiático importó 11,9 millones de toneladas en septiembre, un 8% menos que en igual mes del año anterior. A su vez, la caída interanual del 2,6% en el stock porcino chino anticipa menores necesidades futuras de molienda.
En Brasil, las condiciones climáticas mejoraron las perspectivas para la implantación de soja. La siembra alcanzó el 30% del área proyectada, cuatro puntos por encima del promedio histórico. En Mato Grosso, principal estado productor, el avance llegó al 76%, el ritmo más rápido de los últimos cinco años.
El trigo internacional, condicionado por el conflicto en el mar Negro
El mercado mundial de trigo continúa atento a la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. La posibilidad de retomar las conversaciones entre ambos países generó expectativas sobre una eventual normalización de los embarques desde la región del mar Negro, lo que contribuyó a presionar las cotizaciones a la baja.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la recuperación del flujo comercial. Mientras tanto, distintos países importadores aprovechan los menores valores para anticipar compras. Egipto adquirió cinco buques de trigo y Jordania realizó una licitación por 120.000 toneladas.
En este escenario, la demanda brasileña adquiere especial relevancia para el mercado argentino. Las lluvias en el sur de Brasil están demorando la cosecha y afectando la calidad del cereal, lo que podría incrementar las necesidades de abastecimiento externo.
Las estimaciones de importación del país vecino se ubican entre 7,5 y más de 9 millones de toneladas, un volumen que posiciona nuevamente a Argentina como uno de sus principales proveedores naturales.
Así, el mercado de granos combina una mayor participación argentina en el comercio internacional de maíz, una comercialización local condicionada por los precios y un escenario de oportunidades y desafíos para el trigo, tanto por el volumen pendiente de venta como por las necesidades de abastecimiento de Brasil.