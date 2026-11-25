Superaron a las de Brasil

Argentina gana terreno en el mercado mundial de maíz: las exportaciones crecieron 41%

Las exportaciones argentinas de maíz acumularon un crecimiento interanual del 41% hasta octubre, mientras que Brasil registró una caída del 24%. Sin embargo, la baja de los precios internacionales comenzó a moderar las ventas locales. El analista Dante Romano, de la Universidad Austral, también advierte sobre el volumen de trigo pendiente de comercialización y analiza el avance de la siembra y las perspectivas de los principales cultivos.