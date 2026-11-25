Las exportaciones argentinas de carne vacuna atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años, tanto por los volúmenes embarcados como por los ingresos generados.
La carne vacuna argentina supera los USD 4.160 millones en exportaciones y gana nuevos mercados
Los embarques de octubre totalizaron 92.884 toneladas equivalentes peso carcasa, el registro mensual más alto desde octubre de 2019. Entre enero y octubre, el ingreso de divisas superó los 4.160 millones de dólares, un 38% más que en igual período de 2025. La Bolsa de Comercio de Rosario destaca que el crecimiento ya no depende exclusivamente de China, sino también de la expansión hacia mercados de mayor valor.
Durante octubre, los despachos alcanzaron el segundo registro mensual más elevado de los últimos años, mientras que la facturación acumulada entre enero y octubre superó los 4.160 millones de dólares, estableciendo un máximo histórico para ese período.
De acuerdo con los datos del INDEC analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los embarques de carne vacuna fresca y refrigerada totalizaron en octubre 76.097 toneladas peso producto. Al convertir ese volumen a equivalente peso carcasa, utilizando los coeficientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se obtienen aproximadamente 92.884 toneladas.
Se trata del mayor registro mensual desde octubre de 2019, cuando se habían exportado 95.550 toneladas equivalentes. Sin embargo, la evolución de los ingresos resulta todavía más significativa: desde hace tres meses, las exportaciones de cortes vacunos, sin incluir menudencias, generan divisas por alrededor de 500 millones de dólares mensuales.
Un crecimiento del 38% en la facturación anual
Entre enero y octubre, los ingresos por exportaciones de carne vacuna superaron los 4.160 millones de dólares, lo que representa un incremento del 38% respecto de los 3.025 millones registrados durante los mismos diez meses de 2025.
La comparación con 2019 también permite dimensionar el crecimiento. Durante aquel año, que registró algunos de los mayores volúmenes históricos de embarques, las exportaciones habían generado 2.411 millones de dólares entre enero y octubre. En consecuencia, la facturación actual supera en un 73% aquel nivel.
Además, los volúmenes exportados en los primeros diez meses de este año se ubican un 15% por encima de los registrados en igual período de 2019.
Para la BCR, el escenario actual presenta características diferentes de las que impulsaron el crecimiento exportador de aquel momento. Si bien China continúa siendo un comprador central, la expansión de otros destinos y el acceso a mercados de mayor valor agregado están aportando mayor solidez al desempeño del sector.
China mantiene su protagonismo, pero otros mercados ganan terreno
En octubre, China concentró más de las tres cuartas partes del volumen de carne vacuna exportado y algo más de la mitad de la facturación mensual. Sin embargo, cuando se analiza la evolución acumulada desde 2019, aparece un cambio significativo en la composición de los destinos comerciales.
En aquel momento, el crecimiento de las exportaciones argentinas estuvo fuertemente impulsado por la demanda china, que había aumentado de manera extraordinaria luego del impacto de la Peste Porcina Africana sobre la producción de carne de cerdo.
La enfermedad provocó una fuerte reducción del stock porcino del país asiático y generó un déficit de abastecimiento de proteínas animales. Frente a esa situación, China se convirtió en un comprador de carne vacuna de gran magnitud, en un mercado internacional que no estaba preparado para responder rápidamente a semejante demanda.
Argentina logró posicionarse entre sus principales proveedores y llegó a destinar cerca del 80% de sus exportaciones a ese único mercado.
Aquel proceso también coincidió con cambios en las condiciones internas. Luego de varios años de restricciones comerciales, el país avanzaba hacia una mayor apertura de las exportaciones y una flexibilización significativa de los cupos. A esto se sumó la mejora de la competitividad cambiaria tras la devaluación posterior a las elecciones primarias de agosto de 2019, que favoreció los márgenes de la actividad exportadora.
En la actualidad, aunque China conserva un peso determinante, su facturación por compras de carne argentina apenas creció un 10% respecto de los primeros diez meses de 2019. En cambio, otros destinos muestran una expansión mucho más marcada.
Estados Unidos y los mercados tradicionales impulsan la diversificación
Uno de los casos más destacados es el de Estados Unidos. Mientras que entre enero y octubre de 2019 las exportaciones argentinas hacia ese destino habían generado apenas 8 millones de dólares, en igual período de este año alcanzaron los 725 millones.
También se registró una expansión significativa en mercados tradicionales para la carne argentina, como Israel y la Unión Europea. A su vez, los destinos ubicados fuera de los cinco principales mercados duplicaron su nivel de facturación respecto de 2019.
Esta evolución refleja una mayor diversificación comercial y una capacidad creciente para colocar cortes vacunos en mercados con diferentes características y exigencias.
La posibilidad de ampliar los destinos resulta especialmente importante para la cadena cárnica, ya que reduce la dependencia de un único comprador y permite aprovechar oportunidades comerciales con distintos niveles de demanda y valorización.
En ese sentido, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que la fortaleza del actual desempeño exportador no responde solamente al crecimiento de los embarques o al protagonismo de China, sino a la combinación de mayores volúmenes, ingresos récord y una estructura comercial más diversificada.
De esta manera, las exportaciones argentinas de carne vacuna consolidan una nueva etapa de crecimiento, en la que la ampliación de mercados y el acceso a destinos de mayor valor agregado adquieren un papel central para sostener la competitividad internacional del sector.