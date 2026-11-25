Segundo mayor volumen de los últimos años

La carne vacuna argentina supera los USD 4.160 millones en exportaciones y gana nuevos mercados

Los embarques de octubre totalizaron 92.884 toneladas equivalentes peso carcasa, el registro mensual más alto desde octubre de 2019. Entre enero y octubre, el ingreso de divisas superó los 4.160 millones de dólares, un 38% más que en igual período de 2025. La Bolsa de Comercio de Rosario destaca que el crecimiento ya no depende exclusivamente de China, sino también de la expansión hacia mercados de mayor valor.