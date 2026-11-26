La iniciativa reúne a más de 120 empresas

La Bolsa de Comercio de Rosario abre la convocatoria para la 7ª edición de BCR Startup Network

Con el apoyo de BID Lab, la Bolsa de Comercio de Rosario lanzó una nueva edición de su programa destinado a startups de base tecnológica y científica. La red ya reúne a más de 120 compañías y ofrece vinculación con inversores y empresas, mentorías, participación en eventos y oportunidades de internacionalización.