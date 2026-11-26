La Bolsa de Comercio de Rosario, con el apoyo de BID Lab, abrió la convocatoria para la 7ª edición de BCR Startup Network, la red impulsada por BCR Innova que conecta startups de base tecnológica y científica con empresas, inversores, productores y referentes del ecosistema productivo y financiero.
La Bolsa de Comercio de Rosario abre la convocatoria para la 7ª edición de BCR Startup Network
Con el apoyo de BID Lab, la Bolsa de Comercio de Rosario lanzó una nueva edición de su programa destinado a startups de base tecnológica y científica. La red ya reúne a más de 120 compañías y ofrece vinculación con inversores y empresas, mentorías, participación en eventos y oportunidades de internacionalización.
La iniciativa ya reúne a más de 120 startups y busca incorporar nuevos proyectos con menos de diez años de antigüedad que desarrollen soluciones en las verticales Agtech, Foodtech, Animaltech, Biotech, Greentech, Industria 4.0 y Fintech.
BCR Startup Network tiene como objetivo generar conexiones que permitan acelerar el crecimiento de las compañías, facilitar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar sus oportunidades de inversión e internacionalización.
Las startups seleccionadas podrán participar en paneles, sesiones de pitch y eventos de alta convocatoria vinculados con el ecosistema agroindustrial, financiero y tecnológico. También tendrán prioridad para acceder a reuniones 1 a 1 con inversores, empresas y productores, además de mentorías personalizadas con especialistas y referentes de distintas industrias.
La propuesta incluye además oportunidades de internacionalización a través de convocatorias para participar en misiones, foros, challenges y actividades de vinculación con otros ecosistemas de innovación.
Uno de los diferenciales del programa es su carácter de red permanente: la vinculación con BCR Startup Network continúa una vez finalizada cada edición, permitiendo que las compañías sigan participando de oportunidades generadas por BCR Innova.
Más conexiones, negocios e internacionalización
Durante el último año, las startups que integran la red concretaron 90 reuniones 1 a 1 con inversores, empresas y productores y participaron de espacios de exposición y vinculación como el Salón AgTech de la Expo Rural de Palermo, el BCR Agtech Forum y el OktoberINVESTfest, entre otros encuentros del ecosistema.
Además, se desarrollaron 14 mentorías personalizadas, mientras que distintas compañías de la red participaron de experiencias internacionales en Brasil, China, El Salvador y Ecuador.
A través de esta nueva convocatoria, la Bolsa busca seguir ampliando una comunidad que vincula innovación, conocimiento, producción y capital, y facilitar que nuevas empresas tecnológicas puedan acceder a oportunidades concretas de crecimiento y desarrollo.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027. La participación es gratuita y los cupos son limitados.