Anuncio de la BCR

Desde Chaco, llegó a Rosario el primer lote de girasol de la nueva campaña

La producción, proveniente de San Bernardo, Chaco, fue cosechada el 23 de noviembre y superó los controles de calidad establecidos. La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del tradicional remate a comienzos de 2027.