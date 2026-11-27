La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recibió el primer lote de girasol de la campaña 2026/27.
Desde Chaco, llegó a Rosario el primer lote de girasol de la nueva campaña
La producción, proveniente de San Bernardo, Chaco, fue cosechada el 23 de noviembre y superó los controles de calidad establecidos. La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del tradicional remate a comienzos de 2027.
La mercadería, producida por Walter Darío Wladyka en la localidad chaqueña de San Bernardo, cumplió con los requisitos de calidad y las condiciones reglamentarias para participar del tradicional certamen que marca el inicio de la nueva campaña comercial.
El lote fue sembrado el 1 de julio y cosechado el 23 de noviembre, sobre una superficie de 130 hectáreas, con una producción estimada de 210 toneladas.
En la operación intervinieron Ojeda Agropecuaria S.A., como acopio; Ariel Rubén Ojeda, como corredor; y Williams Entregas S.A., como entregador.
La calidad del girasol superó los controles
La mercadería fue recibida en el Complejo Industrial San Jerónimo Sud de Bunge Argentina S.A., en la provincia de Santa Fe. Allí, los Recibidores Oficiales tomaron las muestras correspondientes para su análisis.
El jueves 26 de noviembre, la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario determinó que el lote cumplía con las condiciones para ser considerado de recibo.
Los análisis registraron un contenido de materia grasa del 41,9%, una humedad del 10,3%, un 0,8% de materias extrañas y una acidez del 0,3%.
El remate se realizará a comienzos de 2027
La Bolsa de Comercio de Rosario será anfitriona del tradicional Remate del Primer Lote de Girasol, previsto para comienzos de 2027. El encuentro convocará a productores, empresas, autoridades y representantes de los distintos eslabones de la cadena agroindustrial.
La ceremonia constituye uno de los principales hitos institucionales del inicio de la campaña comercial. Además de reconocer el trabajo de los productores, busca destacar la importancia de la producción nacional de girasol y promover el encuentro entre los actores de la actividad.
El certamen es organizado de manera conjunta por las Bolsas de Comercio de Rosario, Chaco y Santa Fe; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; las Cámaras Arbitrales de Cereales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos; y la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR).
La llegada del primer lote a Rosario representa así el punto de partida de una nueva campaña para el cultivo, con la participación de productores y empresas de distintas regiones del país.