La cosecha de trigo avanza a distintos ritmos en la región núcleo. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), ya se recolectó el 55% del área en el centro-sur de Santa Fe, mientras que en el conjunto de la región el avance alcanza el 10%.
El centro-sur de Santa Fe ya cosechó más de la mitad del trigo y los primeros rindes son alentadores
La cosecha de trigo ya supera la mitad del área en el centro-sur de Santa Fe y los primeros resultados muestran rendimientos por encima de las expectativas. En paralelo, la siembra de soja de primera entra en su tramo final, aunque las lluvias y el granizo obligaron a realizar resiembras puntuales. El maíz temprano presenta buenas condiciones, pero comienza a evidenciar necesidades de nuevos aportes de agua.
En el resto de la zona, las labores recién comienzan a ponerse en marcha. El ritmo de cosecha también es más lento que el del ciclo anterior: a esta misma altura de 2025, ya se había recolectado el 40% del área regional.
En cuanto a los primeros resultados, los rindes se ubican por encima de las expectativas iniciales. “En María Susana y Totoras los promedios superan los 60 qq/ha, mientras que en Carlos Pellegrini rondan los 40 qq/ha, con máximos de 60 y mínimos de 35 qq/ha”, afirmaron desde la entidad.
A partir de estos primeros registros, la BCR estima que el rendimiento promedio de la región núcleo podría ubicarse un 20% por encima de la media histórica. Sin embargo, las proyecciones están lejos de repetir los resultados extraordinarios de la campaña anterior, cuando el promedio regional alcanzó los 60 qq/ha y hubo lotes que llegaron a los 90 qq/ha.
La soja entra en la recta final de siembra, con resiembras puntuales
Según la BCR, la siembra de soja de primera alcanza el 93% del área intencionada en la región núcleo. “un avance que se ubica 7 p.p. por encima del registrado a igual fecha del año pasado”, sostuvieron desde la institución.
No obstante, las precipitaciones y los daños provocados por el granizo generaron dificultades en distintos sectores y obligaron a realizar resiembras. En Carlos Pellegrini, se estima que deberá resembrarse entre el 3 y el 5% de la superficie implantada, mientras que en Pergamino las lluvias afectaron entre el 10 y el 15% de los lotes.
En otras localidades, las dificultades estuvieron relacionadas con los excesos de humedad, el barro y los sectores encharcados, que impidieron completar las tareas de implantación. En Corral de Bustos y Monte Buey, por ejemplo, las precipitaciones acumularon entre 230 y 240 milímetros durante noviembre y provocaron anegamientos en algunos cuadros.
De acuerdo con el relevamiento de la BCR, estas situaciones generan demoras y la necesidad de nuevas intervenciones en los lotes afectados.
El 70% del maíz temprano presenta condiciones muy buenas a excelentes
El maíz temprano muestra un panorama favorable. El informe señala que 1,4 millones de hectáreas se encuentran en condiciones muy buenas a excelentes, lo que representa el 70% del área implantada.
El resto de los lotes presenta, en general, buenas condiciones, aunque comienzan a aparecer algunas señales de alerta vinculadas con la disponibilidad de agua.
En Bigand, los técnicos advierten que las reservas de humedad son ajustadas y que el cultivo necesita nuevas precipitaciones para sostener su potencial productivo. “Los maíces están muy buenos, pero necesitamos que las próximas lluvias acompañen con milimetrajes acordes al consumo del cultivo para poder alcanzar una producción máxima”, señalaron en el informe.
Lluvias desparejas y temperaturas en ascenso
El comportamiento de las precipitaciones continúa siendo uno de los principales factores de atención para la campaña. Durante la última semana, los mayores acumulados se concentraron en el sudeste de Córdoba, con un máximo de 118 milímetros en Hernando, seguido por Pozo del Molle, con 75 mm, y Colonia Almada, con 72 mm.
En el resto de la región núcleo, los registros fueron considerablemente menores y se ubicaron entre los 5 y 15 milímetros.
La BCR advierte que, pese a la consolidación de un evento El Niño de fuerte intensidad, las lluvias no se están traduciendo en aportes generalizados por encima de los valores normales para noviembre. Mientras el oeste de la región recuperó humedad, las reservas de agua en los suelos del este continúan en retroceso.
El informe también señala diferencias en los requerimientos hídricos: para los próximos quince días se necesitan entre 80 y 110 milímetros en el sudoeste de la zona GEA, mientras que en el resto de la región los aportes necesarios para alcanzar niveles óptimos de humedad oscilan entre 20 y 60 milímetros.
De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa cinco jornadas sin lluvias generalizadas y un progresivo ascenso de las temperaturas, que podrían superar los 34 a 36°C desde el viernes 27 de noviembre, principalmente en el centro y oeste de la región GEA.
La probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas aumentaría a partir del martes 1 de diciembre. Sin embargo, los acumulados previstos serían poco significativos y las condiciones de alta insolación y vientos secos incrementarían la exigencia atmosférica sobre los cultivos.