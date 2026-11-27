Agricultura

El centro-sur de Santa Fe ya cosechó más de la mitad del trigo y los primeros rindes son alentadores

La cosecha de trigo ya supera la mitad del área en el centro-sur de Santa Fe y los primeros resultados muestran rendimientos por encima de las expectativas. En paralelo, la siembra de soja de primera entra en su tramo final, aunque las lluvias y el granizo obligaron a realizar resiembras puntuales. El maíz temprano presenta buenas condiciones, pero comienza a evidenciar necesidades de nuevos aportes de agua.