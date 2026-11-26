La ciudad de Esperanza volverá a convertirse en punto de encuentro de la cadena láctea argentina con una nueva edición de Todo Láctea. La exposición se desarrollará del 11 al 13 de mayo de 2027 en el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae), con unos 250 stands, disertantes internacionales y una amplia agenda de actividades técnicas y productivas.
Todo Láctea 2027 vuelve a Esperanza: habrá 250 stands y referentes internacionales del sector lechero
Todo Láctea 2027 se realizará en Esperanza del 11 al 13 de mayo. Tendrá 250 stands, especialistas internacionales y actividades para el sector lácteo.
El lanzamiento contó con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Durante la presentación, el ministro Gustavo Puccini destacó el peso de la provincia en la actividad y la importancia de que la feria vuelva a realizarse en una de las principales cuencas lecheras del país.
“Santa Fe no solo produce casi 3.600 millones de litros para la Argentina y el mundo, sino que fabrica los principales insumos y equipos que el sector necesita”, afirmó.
El funcionario también valoró las capacidades productivas y tecnológicas de la provincia y señaló que la exposición permitirá mostrar innovaciones y herramientas para toda la cadena.
Santa Fe, protagonista de la cadena láctea
El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, también destacó la relevancia de que el encuentro se desarrolle en territorio santafesino. “Somos una potencia en toda la cadena de la lechería”, sostuvo.
Además, planteó que la actividad debe atender no solo a las condiciones de producción, sino también a las demandas internacionales sobre los productos finales. En ese sentido, consideró que estos espacios permiten preparar a toda la cadena para los nuevos escenarios globales.
Siete auditorios y disertantes internacionales
El director de Todo Láctea, José María Iachetta, anticipó que la edición 2027 tendrá una importante presencia internacional, con una veintena de disertantes del exterior y la expectativa de recibir entre 300 y 500 visitantes extranjeros, provenientes de distintos países de Latinoamérica.
La agenda incluirá las Jornadas Lecheras Nacionales, con especialistas de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, y el Simposio de Ciencia y Tecnología de Lácteos, que prevé convocar a cerca de 200 asistentes extranjeros.
También habrá siete auditorios simultáneos y alrededor de 150 disertantes, con propuestas orientadas a la capacitación, la innovación y el intercambio de conocimientos.
Entre las novedades se destacan Gondoláctea, un concurso de quesos adquiridos directamente en góndolas comerciales, y una competencia dedicada al dulce de leche.
Exhibiciones, concursos y recorridas por tambos
Otro de los espacios será Vía Láctea, una exhibición no competitiva de distintas especies productoras de leche. Allí se podrán conocer ejemplares de búfalos, ovejas, cabras y burras.
La programación también contempla un concurso de asadores con cortes provenientes de cruzamientos entre vacas lecheras y genética Angus. La propuesta permitirá mostrar el sistema Beef on Dairy, una alternativa productiva que, según los organizadores, ya implementan más de 100 tambos en el país.
Como actividad complementaria, el 14 de mayo se realizarán recorridas a demanda por establecimientos lecheros e industrias de los departamentos Las Colonias y Castellanos.
De esta manera, Todo Láctea 2027 buscará reunir nuevamente en Esperanza a productores, industriales, empresas, investigadores y especialistas, con una agenda que combina tecnología, capacitación y oportunidades de negocios para uno de los sectores centrales de la economía santafesina.