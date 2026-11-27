La posibilidad de incrementar la producción agroindustrial argentina abre un interrogante sobre la capacidad de la infraestructura para acompañar ese crecimiento. ¿Hay caminos, ferrocarriles, puertos y espacios de almacenamiento suficientes para movilizar mayores volúmenes? ¿Qué inversiones serán necesarias para evitar que la logística se convierta en un límite para el desarrollo del sector?
La logística, un desafío para el crecimiento de la agroindustria argentina
El estudio proyecta que, en un escenario de reducción de los derechos de exportación, la producción nacional de granos podría aumentar un 52% y generar 53,4 millones de toneladas adicionales con destino al Gran Rosario.
Estas preguntas atraviesan el informe “Logística para el crecimiento de la agroindustria argentina. ¿Está preparada la infraestructura para acompañar un escenario de expansión en la producción?”, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que analiza el desempeño del sistema logístico nacional y sus posibilidades de responder a un escenario de mayor actividad.
El diagnóstico señaló que Argentina presenta rezagos respecto de otros países competidores en materia de infraestructura y eficiencia logística. Esto se traduce en mayores costos de transporte, almacenamiento y comercialización, con impacto directo sobre la competitividad de las cadenas agroindustriales.
El camión, protagonista de la logística
Uno de los principales datos del trabajo es la marcada dependencia del transporte automotor. El camión concentra alrededor del 90% de las cargas movilizadas en el país, mientras que el ferrocarril participa con el 5,4% del total transportado.
Esta distribución contrasta con la de otros países de grandes extensiones territoriales. En Brasil, por ejemplo, el ferrocarril representa el 21% del transporte de cargas.
A la dependencia del transporte por carretera se suma el estado de la infraestructura. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad citados en el informe de FADA, Argentina cuenta con aproximadamente 632 mil kilómetros de caminos. De ese total, el 63% corresponde a caminos terciarios o rurales.
Esta configuración cobra relevancia al analizar las condiciones de circulación de la producción agropecuaria. El deterioro de distintos tramos de las rutas nacionales y provinciales, junto con las condiciones de los caminos rurales, representa un desafío para el traslado de la producción desde los establecimientos agropecuarios hacia los centros de acopio, las industrias y los puertos.
El potencial de los puertos y el desafío del almacenamiento
A diferencia de lo que sucede con la infraestructura vial, el complejo portuario-industrial del Gran Rosario cuenta con un amplio margen para incrementar la recepción y el embarque de productos agroindustriales.
En cuanto a la capacidad de recepción de mercaderías, el informe retoma datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (2019), que estima que el complejo dispone de una capacidad teórica de aproximadamente 746.000 toneladas diarias, equivalentes a 245 millones de toneladas anuales.
Sin embargo, el volumen efectivamente recibido en el período relevado fue de alrededor de 77 millones de toneladas anuales, lo que representaba una utilización cercana al 31% de esa capacidad.
Por otro lado, al analizar la capacidad de embarque, FADA compara la infraestructura disponible en las terminales del Gran Rosario con los volúmenes exportados durante 2025.
En este caso, el estudio señaló que “Al comparar estos valores con los embarques efectivamente realizados desde el Up River durante 2025, se observa que la utilización de la capacidad instalada alcanza el 24% en granos, el 33% en subproductos y el 15% en aceites. En términos agregados, los embarques representan apenas el 26% de la capacidad teórica disponible, equivalente a una capacidad de carga cercana a cuatro veces los volúmenes actualmente exportados”.
Estos resultados muestran que, bajo el escenario analizado, los puertos cuentan con capacidad disponible para acompañar una expansión de las exportaciones.
¿Qué pasaría si aumenta la producción?
En un escenario de eliminación de los derechos de exportación, FADA proyecta un incremento de 70,4 millones de toneladas en la producción nacional de granos. Sin embargo, no todo ese volumen tendría como destino la exportación o la industrialización en el Gran Rosario.
Para estimar las necesidades logísticas, el informe establece supuestos según cada cultivo y calcula que 53,4 millones de toneladas adicionales requerirían transporte hacia ese nodo. La estimación contempla tanto los granos destinados a la exportación como aquellos que se trasladarían para su procesamiento industrial.
FADA aclara que este crecimiento se materializaría progresivamente a lo largo de diez años. No obstante, para evaluar los desafíos logísticos, analiza si la infraestructura actual podría absorber la totalidad de esos 53,4 millones de toneladas adicionales.
Infraestructura e inversión para acompañar el crecimiento
Frente a este diagnóstico, el informe plantea una serie de lineamientos para mejorar la competitividad logística.
Entre las prioridades aparecen la recuperación, el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura vial; la implementación de esquemas de conservación preventiva; una mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios; y el fortalecimiento de los modelos de gestión de caminos rurales.
También propone avanzar en la modernización del sistema ferroviario, mejorar los accesos a las terminales portuarias y facilitar el financiamiento de inversiones privadas destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento.
La conclusión del trabajo es que la logística no puede considerarse un aspecto secundario de la producción. Por el contrario, constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento y mejorar la competitividad de la agroindustria argentina.
El desafío, entonces, no pasa únicamente por producir más, sino también por contar con la infraestructura necesaria para trasladar, almacenar, procesar y comercializar esos mayores volúmenes.