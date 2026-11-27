La actividad se llevó adelante en Villa María y contó con la participación de establecimientos lácteos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Salta y Jujuy. En total, se presentaron más de 300 muestras de quesos, además de productos de las categorías de manteca y dulce de leche.
Córdoba reunió a 82 empresas lácteas en el Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche
Durante el 25 y 26 de noviembre se desarrolló en Villa María, Córdoba, la cuarta edición del Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche Región Centro. El certamen convocó a 82 empresas de distintas localidades y reunió a especialistas encargados de evaluar la calidad de las elaboraciones en 22 categorías.
El concurso es organizado por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, junto con las carteras productivas de Santa Fe y Entre Ríos, en articulación con la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL).
La competencia contempla 22 categorías: 19 correspondientes a distintas variedades de quesos, dos de dulce de leche y una de manteca. La dirección técnica está a cargo de la ESIL, mientras que la evaluación de las muestras es realizada por un jurado integrado por profesionales y especialistas vinculados al sector alimentario.
Evaluación sensorial para reconocer la calidad
Durante las dos jornadas, los jurados analizaron las características de los productos a través de distintas instancias de evaluación sensorial. Entre los aspectos considerados se encuentran la apariencia externa e interna, el aroma, el sabor, la textura y la consistencia.
Florencia Laporta, una de las especialistas que integró el jurado y participó de la evaluación de quesos, explicó cómo se desarrolla el proceso y destacó el valor que tiene para las empresas formar parte de este tipo de iniciativas.
"Lo que se hace es una evaluación sensorial. En mi caso, de los quesos. Se evalúa la apariencia externa e interna y luego se pasa a analizar el flavor y la textura. En función de los resultados obtenidos, se asigna una puntuación que permite determinar cuáles son los quesos ganadores", detalló.
Sin embargo, remarcó que el reconocimiento no es el único objetivo de la competencia. Para Laporta, la posibilidad de recibir una devolución técnica representa una herramienta importante para los establecimientos participantes.
"Si bien no todos los quesos ganan, lo importante es que los diferentes productores y fábricas puedan participar, porque se llevan una devolución que los ayuda a ajustar y mejorar sus productos", señaló la jurado.
En ese sentido, el certamen no solo busca distinguir los productos que alcanzan los mejores resultados, sino también generar un espacio de intercambio y aprendizaje para las pequeñas y medianas empresas lácteas.
La premiación será en diciembre
La cuarta edición vuelve a poner en valor el trabajo conjunto de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tres provincias que integran una de las principales regiones productoras e industrializadoras de leche de la Argentina.
Una vez finalizada la instancia de evaluación, los resultados serán reconocidos el próximo 11 de diciembre, durante la ceremonia de premiación y entrega de distinciones que tendrá lugar en la Cúpula Azul del Complejo Ferial Córdoba (FERIAR).
Allí se conocerán las empresas y elaboraciones que obtuvieron los principales reconocimientos de esta edición.