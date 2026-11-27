Lechería

Córdoba reunió a 82 empresas lácteas en el Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche

Durante el 25 y 26 de noviembre se desarrolló en Villa María, Córdoba, la cuarta edición del Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche Región Centro. El certamen convocó a 82 empresas de distintas localidades y reunió a especialistas encargados de evaluar la calidad de las elaboraciones en 22 categorías.