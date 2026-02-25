Un clásico del campo argentino

MAIZAR presenta la 20ª edición de su Congreso bajo la consigna de transformar el potencial del sector en resultados

"El sector ya demostró escala y capacidad. El paso siguiente es convertir ese potencial en resultados sostenidos para el país y para quienes invierten y trabajan todos los días en la cadena", señaló Ramiro Costa, presidente del Congreso MAIZAR 2026.