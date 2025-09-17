En la mirada de Víctor Cavallero

Nueva estrategia contra la aftosa: el ahorro de $25 millones y la advertencia por los controles

El martillero y referente ganadero en Santa Fe y Córdoba analizó la decisión del gobierno de reducir la vacunación a partir de 2026. Destacó que el ahorro de 25 millones de dólares mejorará la rentabilidad, aunque advirtió la necesidad de reforzar controles sanitarios y fronterizos para evitar rebrotes y resguardar el comercio internacional.