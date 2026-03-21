Informe de MAIZAR

El maíz atraviesa la campaña sin riesgo por chicharrita, pese al aumento de la plaga

Un informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis confirmó que, aunque aumentaron las poblaciones de la plaga en distintas regiones, los cultivos de maíz ya se encuentran en etapas en las que no son vulnerables al complejo del achaparramiento.