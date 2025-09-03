Campaña 2025/26

La chicharrita siguió retrocediendo y el escenario para el maíz temprano ya es mejor que la campaña pasada

El 25º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que presenta datos relevados entre el 11 y el 25 de agosto de 2025, registra un nuevo retroceso de la plaga en todo el país, y configura un escenario excelente para las zonas de siembras tempranas, incluso mejor que el del año pasado a esta altura.