Maíz temprano con rindes destacados en el centro norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período del 18 al 24 de febrero de 2026, confirmó nuevas precipitaciones en el centro norte provincial, aunque con marcada variabilidad territorial.
El relevamiento determinó cuatro franjas pluviométricas: departamentos con más de 115 mm acumulados —La Capital, Las Colonias, San Martín y San Jerónimo—; registros entre 60 y 80 mm en Garay y Castellanos; lluvias inferiores a 50 mm en General Obligado, San Cristóbal y San Javier; y ausencia de precipitaciones en 9 de Julio, Vera y San Justo.
Rindes sobresalientes en maíz y buen escenario para soja tras lluvias clave
Los mayores impactos meteorológicos se concentraron en el centro-este y sur del área de estudio, donde las lluvias condicionaron el ritmo de cosecha y otras labores. En cambio, en zonas con menores registros se avanzó con aplicaciones de fertilizantes y fitosanitarios, cosecha de girasol y maíz temprano, y monitoreos sanitarios.
Maíz temprano: rindes altos bajo condiciones ideales
El cereal se consolidó como uno de los grandes protagonistas del ciclo 2025/26. Se implantaron 95.000 hectáreas, un 20% más que en la campaña anterior. El 98% de los lotes presentó estado bueno, muy bueno o excelente, favorecido por condiciones ambientales óptimas durante su desarrollo.
La cosecha avanzó de manera sostenida, con rindes que oscilaron entre 50 y 54 qq/ha en los promedios mínimos, y entre 100 y 118 qq/ha en los máximos. En lotes puntuales se registraron picos de hasta 125 a 128 qq/ha, valores considerados sobresalientes para la región.
En paralelo, el maíz tardío cerró su implantación con 89.000 hectáreas, un 22% más que el ciclo previo, reflejando una mayor apuesta por el cereal.
Girasol y soja: buen desempeño y nuevas expectativas
El girasol cubrió 160.000 hectáreas, un 18% más interanual. En el norte provincial la cosecha finalizó, mientras que en el centro-sur avanzó lentamente por efecto de las lluvias. Los rindes se ubicaron entre 20 y 30 qq/ha, con registros puntuales de hasta 40 qq/ha.
Girasol avanza con un marcado incremento de superficie implantada.
En cuanto a la soja temprana, la superficie sembrada alcanzó 1.070.000 hectáreas (+3%). Las precipitaciones llegaron en una etapa crítica —llenado de grano— y mejoraron las perspectivas productivas. El 98% de los lotes se encuentra en estado bueno a muy bueno.
La soja tardía, con 595.000 hectáreas implantadas, mostró buen desarrollo general, aunque en sectores del norte se observó estrés hídrico y térmico previo a las últimas lluvias.
Algodón y sorgo: ajustes en superficie
El algodón registró una reducción del 22 al 24% en el área implantada respecto al ciclo anterior, afectado por menores lluvias y altas temperaturas que provocaron pérdida de turgencia y estructuras reproductivas.
No se detectaron plagas ni enfermedades, aunque se recomendó monitoreo ante la posible aparición del picudo algodonero.
Por su parte, el sorgo granífero finalizó su siembra con 120.000 hectáreas, un 10% menos que el año pasado, debido a los bajos resultados obtenidos tras el déficit hídrico registrado en etapas fenológicas clave.
Agua útil y definición del ciclo
En términos hídricos, las dos semanas consecutivas con precipitaciones importantes generaron encharcamientos en zonas bajas, especialmente en departamentos del norte y centro. En el resto del territorio se verificó buena infiltración y recuperación de perfiles.
El informe concluye que la combinación de factores climáticos, decisiones de manejo e inversión tecnológica terminaron de definir el escenario de la campaña gruesa 2025/26, con un maíz temprano que se destaca como el cultivo de mejor desempeño hasta el momento en el centro norte santafesino.