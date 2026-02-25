El campo se traslada una vez más a la ciudad

Nuestros Caballos: el gran encuentro del mundo ecuestre vuelve a La Rural

Se desarrollará del 24 al 29 de marzo de 2026 y contará con una agenda repleta de actividades. Presentará una nueva pista indoor circular para demostraciones en vivo, reunirá a 11 razas en competencia. Además, incluirá la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, el Freno de Oro de la Raza Criolla y clínicas con referentes internacionales de doma.