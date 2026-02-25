Nuestros Caballos: el gran encuentro del mundo ecuestre vuelve a La Rural
Se desarrollará del 24 al 29 de marzo de 2026 y contará con una agenda repleta de actividades. Presentará una nueva pista indoor circular para demostraciones en vivo, reunirá a 11 razas en competencia. Además, incluirá la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, el Freno de Oro de la Raza Criolla y clínicas con referentes internacionales de doma.
El campo se traslada una vez más a la ciudad para compartir tradiciones y la pasión por los equinos
Llega una nueva edición de Nuestros Caballos, que se realizará del 24 al 29 de marzo, de 10 a 20 horas en La Rural. Consolidado como el gran encuentro del mundo ecuestre, el evento presenta este año una agenda ampliada y una nueva pista indoor circular en el Pabellón Azul, diseñada para demostraciones técnicas y clínicas en vivo.
Participarán más de 1.000 ejemplares de 11 razas, con campeonatos oficiales, competencias inter-razas y el destacado Freno de Oro de la Raza Criolla, junto a exhibiciones, desfiles y espectáculos. El acto inaugural tendrá lugar el domingo 29 desde las 11 con un desfile de todas las razas participantes.
Entre las principales novedades, para esta edición, se destaca la visita del exponente internacional Chris Cox (Estados Unidos), quien por primera vez ofrecerá en el marco de Nuestros Caballos tres demostraciones de doma de equinos del miércoles 25 al viernes 27 de marzo.
La propuesta se completa con una fuerte impronta social a través de la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, actividades para ecuestres y propuestas para toda la familia. Más información en: www.nuestroscaballos.com.ar
Que se puede ver
La Expo Caballos evidencia un crecimiento sostenido a lo largo de los años, reflejado en la participación de ejemplares, la convocatoria de público y la expansión de su infraestructura.
En esta edición, a la tradicional pista indoor ubicada en el Pabellón Verde se suma una nueva pista interna en el Pabellón Azul, consolidando su evolución y potenciando el desarrollo de actividades y de la exposición en su conjunto.
Durante los seis días de exposición se estima la presencia de más de 1.000 ejemplares de 12 razas representantes del país y el mundo: Cuarto de Milla, Silla Argentino, Apaloosa, Criollos, Petisos, Peruano de Paso, Percherón, Frisones, Gypsy Baner, Ardenes y Paint Horse. Asimismo, se presentará por primera vez - y abrirá registro para nuevos inscriptos- la raza “Pony Silla Argentino”, de la mano de la Asociación Argentina de Fomento equino.
La agenda incluirá propuestas de alto impacto visual, como la prueba de barriles y estacas, que combinan velocidad, precisión y destreza.
Junto a otras actividades de interés, como exhibición de arte ecuestre, clínicas de doma, salto suelto en manga, concurso nacional de herradores, exhibición de carruajes, paseo en petiso para los más chicos y el tradicional Desfile de Campeones, que formará parte del acto inaugural del domingo 29 de abril.
“Nuestros Caballos es, una vez más, el punto de encuentro para celebrar las tradiciones argentinas y el presente de la industria ecuestre. En un solo espacio se reúnen las principales razas, referentes, novedades y tendencias de un sector clave para nuestro campo. Nos enorgullece acompañar una vez más a las Asociaciones que confían en La Rural como sede para mostrar, proyectar y poner en valor toda su actividad”, señaló Carlos Solanet, director Comercial de La Rural S.A.
IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia
En el marco de la Expo Nuestros Caballos, y por cuarto año consecutivo, se realizará la Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, con la participación de destacados especialistas de la región en ámbitos deportivos, educativos y terapéuticos.
Por primera vez, se presentará oficialmente la Red Latinoamericana de HETI (Horses in the Education and Therapy International) con la visita de su coordinadora Vera Horne de Brasil, la primera psicóloga en desarrollar equinoterapia en su país.
La agenda incluirá conferencias, espacios de intercambio interdisciplinario y actividades prácticas, orientadas a visibilizar los beneficios de la equinoterapia y el rol del caballo como agente de inclusión, rehabilitación y desarrollo integral.
Durante la cumbre se prevé la realización de instancias específicas vinculadas disciplina para ecuestre y deporte adaptado con la participación de profesionales y delegaciones provenientes de Argentina, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Además, se abordará el programa de Olimpiadas Especiales de Argentina y contará con la presencia del comité paralímpico nacional.