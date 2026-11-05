El expiloto australiano Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 y una de las figuras más destacadas del automovilismo de su país, murió este jueves 5 de noviembre a los 80 años, luego de atravesar una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por su esposa, Amanda Butler-Davis, mediante un comunicado difundido por medios locales.
Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que protagonizó una fuerte rivalidad con Carlos Reutemann
El australiano tenía 80 años y había sido campeón mundial en 1980. Su paso por Williams estuvo marcado por un enfrentamiento con el argentino, que perdió el título de 1981 por apenas un punto.
“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una breve enfermedad”, expresó su esposa. También resaltó su trayectoria deportiva, su personalidad y la pasión que mantuvo por el automovilismo durante toda su vida.
“Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino”, agregó Butler-Davis, quien agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento recibidos por la familia.
Jones había cumplido 80 años el lunes anterior a su muerte. A lo largo de su paso por la máxima categoría consiguió 12 victorias en grandes premios y se convirtió en el segundo australiano en obtener el campeonato mundial, detrás de Jack Brabham.
La rivalidad con Reutemann
A comienzos de los años 80, Williams reunió en su equipo a dos pilotos de gran talento, pero con personalidades muy diferentes: Alan Jones y el argentino Carlos Alberto Reutemann. La convivencia entre ambos estuvo atravesada por las tensiones desde el comienzo.
Jones tenía un estilo frontal y un carácter fuerte, mientras que Reutemann se distinguía por su perfil reservado, analítico y meticuloso. Las diferencias personales y deportivas fueron profundizando una rivalidad que terminó por afectar el funcionamiento interno de la escudería.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 1981, disputado en el circuito de Jacarepaguá. Bajo una intensa lluvia, Reutemann lideraba la competencia con ventaja sobre su compañero. Desde el muro de Williams le mostraron en reiteradas ocasiones el cartel “JONES-REUT”, con el que le pedían que le cediera la posición al australiano, de acuerdo con la jerarquía establecida dentro del equipo.
Sin embargo, el santafesino decidió continuar al frente y cruzó la meta en el primer lugar. Su decisión provocó una fuerte crisis en Williams. Jones, visiblemente enojado, no participó de la ceremonia del podio y dejó en evidencia el quiebre de la relación entre los dos pilotos.
Después de aquella carrera, el ambiente dentro del equipo se deterioró. La comunicación entre ambos quedó reducida a lo estrictamente necesario y la disputa también alcanzó al personal técnico. Jones nunca le perdonó a Reutemann que desoyera la orden y llegó a cuestionar públicamente su confiabilidad.
El argentino, por su parte, afrontó el resto de la temporada con escaso respaldo dentro de la escudería, en medio de un clima que complicó sus aspiraciones al título.
La tensión tuvo un capítulo decisivo en la última carrera de 1981, en Las Vegas. Jones ganó el Gran Premio, mientras que Reutemann terminó quinto, con problemas en su monoplaza. El argentino perdió el campeonato por apenas un punto frente al brasileño Nelson Piquet.
La disputa entre ambos quedó como uno de los enfrentamientos internos más recordados de la Fórmula 1. La falta de entendimiento y el conflicto dentro de Williams acompañaron una temporada en la que Reutemann estuvo muy cerca de consagrarse campeón mundial.
Trayectoria
Jones nació en Melbourne el 2 de noviembre de 1946. Era hijo de Stan Jones, piloto que había ganado el Gran Premio de Australia de 1959. En 1970 se trasladó a Londres para intentar abrirse camino en el automovilismo europeo.
Tres años después consiguió una oportunidad en la Fórmula 3 británica con el equipo GRD. Durante esa temporada ganó una carrera en Silverstone y terminó segundo en el campeonato.
Su debut en la Fórmula 1 llegó en 1975, con la escudería Hesketh. Más tarde compitió para Surtees y Shadow, antes de incorporarse a Williams, equipo con el que alcanzó los principales logros de su carrera.
En 1980 consiguió cinco triunfos en grandes premios: Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Esos resultados le permitieron quedarse con el campeonato mundial y convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del automovilismo australiano.
Jones anunció su retiro al finalizar la temporada de 1981, aunque volvió a competir en distintas oportunidades. Su última participación en un gran premio fue en 1986.
Tras dejar las pistas, siguió ligado a la actividad como comentarista televisivo en Australia, donde mantuvo su presencia en el mundo del motor.