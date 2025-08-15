Aldosivi empató como local ante Belgrano por el Torneo Clausura

Aldosivi igualó 0 a 0 con Belgrano este viernes en el estadio José María Minella y acumuló su tercer empate sin goles como local en el torneo Clausura.
El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.
Aldosivi igualó 0 a 0 con Belgrano este viernes en el estadio José María Minella y acumuló su tercer empate sin goles como local en el torneo Clausura.
El equipo marplatense, que ya había igualado ante Central Córdoba y Newell’s, volvió a mostrar carencias ofensivas y quedó comprometido en la tabla del descenso.
El conjunto dirigido por Mariano Charlier dominó el primer tiempo y generó varias ocasiones claras, con intentos de Justo Giani, Tobías Cervera y Federico Gino. Sin embargo, no logró concretar.
En la segunda mitad, Belgrano mejoró y tuvo aproximaciones con Franco Jara y Lucas Menossi, aunque tampoco encontró el gol.
El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Lucas Novelli.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonatan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Matías García, Justo Giani; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Nicolás Fernández; Lucas Zelarrayán y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Cambios en el segundo tiempo: 24m Ayrton Preciado por M. García (A); 30m Lucas Passerini por Jara (B); Lucas Menossi por Longo (B); Tobías Leiva por Giani (A); 40m Marcelo Esponda por Bochi (A); Ulises Sánchez por Saravia (B); Julián Mavilla por Spörle (B); Alejandro Villareal por Cervera (A); Nathanael Guzmán por Serrago (A).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.