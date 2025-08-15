#HOY:

Aldosivi empató como local ante Belgrano por el Torneo Clausura

El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.

Aldosivi vs Belgrano. Foto: @clubaldosivi
 23:52
Por: 

Aldosivi igualó 0 a 0 con Belgrano este viernes en el estadio José María Minella y acumuló su tercer empate sin goles como local en el torneo Clausura.

El equipo marplatense, que ya había igualado ante Central Córdoba y Newell’s, volvió a mostrar carencias ofensivas y quedó comprometido en la tabla del descenso.

Aldosivi vs Belgrano. Foto: @clubaldosiviAldosivi vs Belgrano. Foto: @clubaldosivi

El conjunto dirigido por Mariano Charlier dominó el primer tiempo y generó varias ocasiones claras, con intentos de Justo Giani, Tobías Cervera y Federico Gino. Sin embargo, no logró concretar.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, Belgrano mejoró y tuvo aproximaciones con Franco Jara y Lucas Menossi, aunque tampoco encontró el gol.

Aldosivi vs Belgrano. Foto: @clubaldosiviAldosivi vs Belgrano. Foto: @clubaldosivi

El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.

Síntesis

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonatan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Matías García, Justo Giani; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Nicolás Fernández; Lucas Zelarrayán y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios en el segundo tiempo: 24m Ayrton Preciado por M. García (A); 30m Lucas Passerini por Jara (B); Lucas Menossi por Longo (B); Tobías Leiva por Giani (A); 40m Marcelo Esponda por Bochi (A); Ulises Sánchez por Saravia (B); Julián Mavilla por Spörle (B); Alejandro Villareal por Cervera (A); Nathanael Guzmán por Serrago (A).

