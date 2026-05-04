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Aldosivi e Independiente Rivadavia empataron en Mar del Plata por el Torneo Apertura

Con un equipo alternativo, la Lepra logra un punto valioso que le permite seguir liderando la Zona B, pensando también en su próximo desafío internacional.

Aldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosiviAldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosivi
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Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza empataron 1-1 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El conjunto local tuvo un arranque ideal y se puso en ventaja rápidamente por medio de Santiago Moya, quien marcó a los 3 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la alegría le duró poco al equipo dirigido por Israel Damonte, ya que Leonel Bucca igualó para la “Lepra” apenas cuatro minutos más tarde.

Aldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosiviAldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosivi

A partir de ese golpe por golpe inicial, el partido se volvió más disputado que claro. Aldosivi tuvo una chance importante para volver a pasar al frente, pero Felipe Anso estrelló un remate en el poste durante la primera etapa, en una de las situaciones más claras del encuentro.

Con equipo alternativo

Independiente Rivadavia, que presentó un equipo alternativo pensando también en su compromiso internacional ante Fluminense por la Copa Libertadores, sostuvo el empate y sumó un punto que le permite mantenerse en lo más alto de la Zona B y de la tabla anual.

Aldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosiviAldosivi vs Independiente Rivadavia: Foto: @clubaldosivi

Para Aldosivi, en cambio, el empate dejó sabor amargo: el equipo marplatense sigue sin poder ganar en el certamen y deberá sumar una buena cantidad de puntos en lo que viene para mejorar su situación en la pelea por la permanencia.

El partido fue arbitrado por Pablo Echavarría, con Germán Delfino en el VAR, según informó oficialmente la Liga Profesional.

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