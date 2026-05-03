Boca Juniors consiguió una victoria importante como visitante al imponerse ante Central Córdoba, en un encuentro correspondiente a la Liga Profesional.
Boca venció a Central Córdoba en Santiago del Estero y sigue con chances de terminar primero
Con un equipo alternativo, el conjunto xeneize logró un triunfo sólido que le permite mantenerse en la pelea por la cima de la Zona A y confirmar el buen momento de sus variantes.
El resultado le permite sostener sus aspiraciones de finalizar en lo más alto de la Zona A y ratifica la respuesta del plantel en un contexto de rotación.
El partido se disputó en Santiago del Estero y mostró a un Boca con mayoría de suplentes, que respondió con un funcionamiento equilibrado y eficaz.
La decisión del cuerpo técnico de preservar a algunos titulares no afectó el rendimiento colectivo, en un tramo del calendario que exige administrar cargas y mantener competitividad.
Un equipo alternativo que respondió
La formación elegida por el entrenador incluyó varios jugadores que habitualmente no ocupan un lugar en el once inicial. Sin embargo, el equipo logró sostener una estructura ordenada y mostró capacidad para imponer condiciones desde los primeros minutos.
Boca se plantó con una propuesta clara, basada en el control del balón y la presión en sectores clave del campo. A partir de ese esquema, generó situaciones de peligro y logró marcar diferencias frente a un rival que no pudo sostener el ritmo.
El gol que abrió el marcador llegó tras una secuencia colectiva que reflejó la intención ofensiva del equipo. A partir de allí, Boca manejó los tiempos del partido y supo administrar la ventaja sin exponerse en defensa.
Central Córdoba intentó reaccionar, pero encontró dificultades para superar el orden del conjunto visitante. Si bien generó algunas aproximaciones, no logró concretar y terminó cediendo terreno ante un rival que se mostró sólido en todas sus líneas.
Uno de los aspectos más destacados fue la actuación de los futbolistas que ingresaron desde el inicio, quienes aprovecharon la oportunidad para mostrar su nivel. Este rendimiento refuerza la idea de un plantel con variantes, capaz de sostener el funcionamiento más allá de los nombres propios.
Un triunfo que sostiene la pelea en la tabla
El resultado le permite a Boca mantenerse en la lucha por el primer puesto de la Zona A, en un torneo que presenta paridad entre los equipos que ocupan los primeros lugares. La posibilidad de terminar en la cima depende ahora de los resultados de las próximas fechas y de la regularidad que pueda sostener el equipo.
En este contexto, cada punto adquiere un valor significativo. La victoria en Santiago del Estero no solo suma en términos numéricos, sino que también aporta confianza en un momento clave de la competencia.
El cuerpo técnico viene alternando formaciones para afrontar un calendario exigente, que incluye compromisos en distintas competencias. La respuesta de los suplentes aparece como un elemento central en esa estrategia, ya que permite mantener un nivel competitivo sin sobrecargar a los titulares.
Además, el equipo muestra una evolución en su funcionamiento colectivo, con una identidad que se sostiene más allá de las variantes. La solidez defensiva y la capacidad para aprovechar las oportunidades en ataque son dos de los aspectos que explican este presente.
Por su parte, Central Córdoba continúa en una posición más relegada en la tabla y busca mejorar su rendimiento en las últimas fechas. El equipo santiagueño no logró hacer valer la localía y deberá ajustar su funcionamiento para sumar puntos en lo que resta del torneo.
El cierre de la fase regular se presenta como un tramo decisivo para Boca, que aspira a posicionarse de la mejor manera de cara a las instancias finales. En ese camino, el triunfo ante Central Córdoba representa un paso importante, tanto por el resultado como por el rendimiento mostrado.
Con un plantel amplio y en crecimiento, el equipo xeneize mantiene sus objetivos en el horizonte y se prepara para afrontar los próximos desafíos con la intención de consolidar su lugar entre los principales protagonistas del campeonato.