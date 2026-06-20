Mundial 2026

Alemania dio vuelta el partido ante Costa de Marfil y sacó boleto a 16avos

Con un doblete salvador de Deniz Undav, el seleccionado de Julian Nagelsmann revirtió un partido durísimo frente a Los Elefantes africanos. Fue 2-1 en Canadá para asegurar la clasificación a la próxima ronda de la cita mundialista.