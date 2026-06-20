En un desenlace con el dramatismo que solo los Mundiales pueden ofrecer, Alemania venció este sábado por 2-1 a Costa de Marfil en el Estadio Toronto, sellando su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.
Alemania dio vuelta el partido ante Costa de Marfil y sacó boleto a 16avos
Con un doblete salvador de Deniz Undav, el seleccionado de Julian Nagelsmann revirtió un partido durísimo frente a Los Elefantes africanos. Fue 2-1 en Canadá para asegurar la clasificación a la próxima ronda de la cita mundialista.
El conjunto europeo debió sufrir más de la cuenta ante un combinado africano que plantó cara y estuvo a minutos de dar el gran golpe de la jornada, pero la jerarquía individual y el temple de los dirigidos por Julian Nagelsmann terminaron torciendo la historia sobre el final.
El golpe de "Los Elefantes"
El inicio del encuentro mostró a una Alemania ambiciosa. Apenas comenzado el juego, Kai Havertz avisó con un remate desviado y, poco después, el propio delantero del Arsenal conectó un cabezazo que el arquero Yahia Fofana logró controlar con solvencia. Incluso, los alemanes llegaron a gritar un gol tras una definición de Aleksandar Pavlović, pero el árbitro lo invalidó correctamente por una infracción previa sobre el guardameta marfileño dentro del área menor.
Sin embargo, lo que parecía un trámite controlado para los europeos cambió por completo tras la pausa de hidratación. Costa de Marfil se plantó más arriba, soltó a sus laterales y empezó a lastimar de contragolpe.
A las puertas del cierre de la primera mitad, Yan Diomande armó una gran jugada individual por el sector izquierdo y envió un centro preciso al corazón del área. Tras un rebote corto, la pelota le quedó servida a Frank Kessié, quien fusiló la valla alemana para decretar el 1-0 ante la sorpresa generalizada en las tribunas de Toronto.
El gol descolocó por completo a los teutones, que perdieron la brújula en el mediocampo y abusaron de las individualidades de Jamal Musiala, quedando expuestos a las réplicas veloces del elenco africano.La reacción y el factor UndavEn el complemento, Costa de Marfil perdonó la vida de su rival. Tanto Christ Inao Oulaï como el propio Diomande desperdiciaron situaciones clarísimas frente al arco para estirar la ventaja, un pecado de juventud que en este tipo de torneos se paga caro.
Alemania acusó el impacto, reaccionó a tiempo y apeló a la memoria colectiva. A los 67 minutos, Deniz Undav combinó de gran manera con Nadiem Amiri en la zona de gestación y fue el propio atacante del Stuttgart quien ingresó al área para definir cruzado y estampar el 1-1.
Cuando el reparto de puntos parecía sellado y el reloj apretaba, apareció nuevamente el héroe de la tarde canadiense. A los 93 minutos, en la última ráfaga del partido, Undav capturó un balón suelto en el área y firmó el 2-1 definitivo, desatando la locura en el banco de suplentes de Nagelsmann.
Pasaje en mano y goleador en racha
Con esta victoria, Alemania asegura su presencia en los dieciseisavos de final del certamen, dejando atrás los fantasmas de las últimas citas mundialistas.
La gran figura, Deniz Undav, ratifica un presente brillante: ya le había marcado a Curazao en el debut y, con este doblete, trepa a la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 con tres conquistas, compartiendo el prestigioso escalón junto a Lionel Messi y el canadiense Jonathan David.