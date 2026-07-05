La aventura de Paraguay en el Mundial 2026 llegó a su fin y Gustavo Alfaro enfrentó la conferencia de prensa con la misma sinceridad que caracterizó todo su ciclo. Tras la derrota frente a Francia en los cuartos de final, el entrenador argentino habló del dolor por la eliminación, valoró el esfuerzo de su equipo y dejó una reflexión sobre el aprendizaje que deja la competencia.
Alfaro, tras la eliminación de Paraguay: “Si uno quiere ser ganador, primero tiene que aprender a perder”
El entrenador argentino lamentó la caída ante Francia en los cuartos de final del Mundial 2026, destacó la entrega de sus jugadores, cuestionó el penal que abrió el partido y dejó en duda su continuidad.
"Me deja una tristeza muy grande porque trabajamos duro para conseguir otro resultado", expresó el rafaelino, visiblemente golpeado por el desenlace del encuentro.
"Hay que aprender a perder"
Alfaro destacó que Paraguay nunca dejó de competir, incluso cuando el desarrollo del partido se volvió adverso. "Hasta el último instante peleamos, hasta el último instante competimos y quisimos revertir una historia que se presentó en ese momento del partido", señaló.
Luego dejó una de las frases que marcaron la conferencia: "Si uno quiere ser ganador, primero tiene que aprender a perder". El DT consideró que este tipo de experiencias también forman parte del crecimiento de un seleccionado.
El penal y el futuro
El entrenador también se refirió a la acción que derivó en el penal a favor de Francia. Sin profundizar en la polémica, resumió su postura con una frase contundente: "Es un penal de VAR".
Alfaro recordó además el objetivo que se había planteado al asumir en la Albirroja. "Quería armar una revolución en Paraguay", afirmó, al referirse al cambio futbolístico y anímico que buscó impulsar durante su ciclo.
Continuidad sin definición
Consultado sobre su futuro al frente del seleccionado paraguayo, el ex entrenador de Atlético de Rafaela evitó dar una respuesta definitiva y explicó que primero analizará la situación junto a su entorno más cercano.
"Tengo que hablar con mi familia", respondió, dejando abierta la posibilidad de continuar o poner fin a un proceso que devolvió a Paraguay a los primeros planos del fútbol internacional.