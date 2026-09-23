La final femenina de boulder en la disciplina de escalada deportiva dejó algo más que medallas en los Juegos Suramericanos: también mostró el peso de la concentración, la técnica y la presión de resolver cada movimiento en pocos intentos.
El Boulder femenino definió a las tres medallistas con una final vibrante en escalada
Anja Köhler, Martina Castro y María Valentina Aguado analizaron la definición en Santa Fe 2026. Las deportistas destacaron la intensidad de la competencia y el acompañamiento del público.
La ganadora de la prueba, la brasileña Anja Köhler, destacó especialmente la experiencia de competir dentro de un evento multideportivo. “Poder ganar aquí es simplemente increíble. Es algo distinto a todo lo que imaginaba”, aseguró.
Köhler también valoró el acompañamiento del público durante la competencia y explicó que las ovaciones se transformaron en un impulso extra en cada intento: “cada vez que hacías un movimiento, todos alentaban y eso te empujaba aún más”.
La chilena Martina Castro, por su parte, también terminó satisfecha después de una definición en la que aseguró haber dejado todo. “Casi me saco el cuello en el último boulder, pero estoy muy feliz por la medalla y por poder participar en esta instancia”, comentó.
Para Castro, buena parte de la competencia se define antes incluso de comenzar a escalar. “Yo creo que la escalada un 60% es cabeza: leer bien el boulder, tener la mente limpia. El resto es todo el entrenamiento físico que uno viene haciendo”. Además, destacó “esa energía que tenemos como Latinoamérica de apoyar a todo el mundo” y valoró el clima que se vivió desde las tribunas durante la definición.
Por último, la argentina María Valentina Aguado, medallista de bronce, reconoció que esperaba un poco más, aunque destacó el resultado: “estoy muy contenta con el bronce. Venía buscando un poquito más y entonces a veces es un poco frustrante, pero a fin de cuentas estoy contenta de cómo se dieron los resultados”.
A la hora de analizar la prueba, sostuvo que la dificultad estuvo en la variedad de los desafíos. “La final fue muy intensa, entretenida. Propusieron problemas muy complejos, diferentes entre sí, donde cada intento contaba”.
Aguado también resaltó el respaldo del público y celebró haber competido ante “gradas llenas”, en una jornada en la que el acompañamiento desde las tribunas fue uno de los puntos en común destacados por las tres medallistas.