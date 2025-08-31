#HOY:

Argentina y Brasil juegan la final de la AmeriCup: lo que tenés que saber

En Managua, el clásico de las Américas vuelve a decidir un título. Vildoza llega encendido; del otro lado manda Yago dos Santos. Hora, TV y una historia que no se agota.

Argentina-Brasil, la final soñada. Foto: El Litoral
 15:33
 / 
Por: 

La tarde cae pesada en Managua y el Polideportivo Alexis Argüello empieza a latir con ese rumor de final que no necesita presentación. Argentina y Brasil se citan otra vez en el centro de la escena, como si el básquet del continente encontrara siempre en ellos su espejo más nítido: carácter, oficio y una memoria que no se oxida.

A las 21.10 se juega algo más que un trofeo. Se juega el derecho a mandar.

No hay misterio con la logística: TyC Sports y DSports llevan el partido a la pantalla, y los elegidos por la FIBA para arbitrar el encuentro son: Roberto Vázquez (PUR), Omar Bermúdez (MEX) y Andrés Bartel (URU).

Un clásico con capítulos pendientes

El pasado reciente es un tatuaje: Recife 2022, final punto a punto y 75–73 para la Albiceleste. En el cara a cara oficial, Argentina 25–17 arriba, números que dicen algo pero nunca todo. Cada final inaugura su propia gramática y desmiente pronósticos con una racha o un triple a pie firme.

Uno de esos duelos clásicos marcó la última victoria de Manu Ginóbili y el galvense Andrés Marcelo Nocioni con la selección allá por 2016. Con un triplazo de Chapu, derrotaron a los cariocas en cuartos de final y luego cayeron luchando contra Estados Unidos en Semis. Argentina-Brasil es mucho más que un clásico, es un choque cultural que da gusto ver.

2016 Rio Olympics - Basketball - Preliminary - Men's Preliminary Round Group B Argentina v Brazil - Carioca Arena 1 - Rio de Janeiro, Brazil - 13/08/2016. Andres Nocioni (ARG) of Argentina shoots the three pointer to tie the game at 85. REUTERS/Jim Young TPX IMAGES OF THE DAY FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. rio de janeiro brasil andres nocioni juegos olimpicos rio 2016 basquet basquetbolistas partido seleccion olimpica argentina brasilUn clásico de Nocioni. Foto: Reuters

A este domingo llegamos por caminos que cuentan la identidad de cada uno. Argentina dejó a Canadá en 83–73 con José Vildoza en modo faro —tiraba de cualquier parte y la metía—, tiros abiertos (y algunos super defendidos) que entraron cuando debían y un cierre adulto.

Brasil viene de una tormenta perfecta: 92–77 al super alternativo Estados Unidos y un final demoledor, con Yago dos Santos de metrónomo y Caboclo dueño del vidrio. Dos victorias que explican el clima: nadie se siente invitado; todos se sienten dueños.

La pizarra propone contrastes finos. Yago–Caboclo gobierna el pick-and-roll con una simpleza cruel: balón vivo, lectura corta y castigo si ayudas tarde. Argentina encontró en Vildoza, Juan Fernandez y Gonzalo Corbalán una sociedad de ritmo y pausa que generan la mayoría de las posesiones ofensivas de la albiceleste.

Brasil le pasó por encima a la "Z" de Estados Unidos. Foto: Brasil BásquetBrasil le pasó por encima a la "Z" de Estados Unidos. Foto: Brasil Básquet

En el corazón defensivo, el santafesino “Kit Kat” Fernández también sostiene el aro propio con ese timing que desactiva bandejas y recalcula decisiones.

El partido puede pasar por ahí: quién impone su primera verdad y quién aguanta el primer golpe sin perder la línea. (Y sí, el triple de Brasil —mejor porcentaje en el torneo— es un termómetro que obliga a cerrar fuerte el perímetro).

No es solo táctica: hay un pulso emocional. A este grupo argentino —más joven, con menos espalda de póster— se lo ve cómodo en la incomodidad y con el pasar de los partidos el coach Pablo Prigioni encontró finalmente a su núcleo. Bogotá, San Juan o Managua: ya aprendió a sufrir sin dramatismo.

Basketball - FIBA AmeriCup 2025 - Semi Finals - Canada v Argentina - Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua - August 30, 2025 Argentina players celebrate after winning the match REUTERS/Luisa GonzalezLejos de ser un conjunto fuerte aún, Argentina ha mejorado. Foto: Reuters

Brasil trae otra música: rotación larga, piernas frescas y la sensación permanente de que una racha de Yago te desarma el plan en dos posesiones. La final, entonces, se parece a una mesa corta: cada detalle pesa el doble.

Entre los nombres propios, el reparto es claro. Vildoza llega en temperatura —y cuando un base llega caliente a una final, el equipo respira distinto—; Fernández aparece cuando nadie quiere/puede; Corbalán explota espacios y Brussino-Vaulet marcan la energía veterana endereza al grupo.

Caboclo amenaza en el aire y Georginho corta a la espalda como si viera el pase antes de que salga. Ninguno necesita 30 puntos: necesitan el momento indicado.

Hay algo de destino circular en este cruce. Argentina defiende una corona que le calza bien; Brasil persigue la suya con dientes apretados.

El escenario nicaragüense, que al principio parecía una rareza en el calendario, terminó dándole a la AmeriCup una estética de Final Four bien compacta: todo junto, todo intenso, todo ahora. A las nueve y diez, cuando la cámara tome la primera fila y el balón suba, se sentirá: no es un partido más, es el partido del año por estos pagos.

Síntesis

AmeriCup 2025 - Final

Argentina vs. Brasil

Hora: Domingo 31/8, 21.10 (ARG).

TV: TyC Sports y DSports.

Sede: Polideportivo Alexis Argüello, Managua.

Árbitros: Vázquez (PUR), Bermúdez (MEX), Bartel (URU).

#TEMAS:
Básquet
Polideportivo
Argentina
Nicaragua
Brasil

