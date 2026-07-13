La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 con la ilusión de meterse en una nueva final, pero también con un desafío estadístico que arrastra desde hace 36 años: volver a derrotar en los 90 o 120 minutos a un seleccionado que ya haya sido campeón del mundo.
Argentina buscará romper una racha de 36 años ante un campeón del mundo
La Selección enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 con un objetivo extra: volver a vencer en el juego a un seleccionado campeón del mundo, algo que no consigue desde Italia 1990.
La última vez que la Albiceleste logró ese objetivo fue en los octavos de final de Italia 1990, cuando el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo venció 1-0 a Brasil con el inolvidable gol de Claudio Caniggia, tras una brillante asistencia de Diego Armando Maradona.
La última victoria
Aquella tarde en Turín quedó marcada como uno de los grandes partidos de la historia de la Selección. Maradona dejó atrás a varios rivales y asistió a Caniggia, que eludió al arquero Taffarel para convertir el único gol del encuentro y eliminar al clásico rival.
En ese mismo Mundial, Argentina eliminó por penales a Italia en semifinales luego de igualar 1-1, pero ya no volvió a vencer a un campeón del mundo durante el tiempo reglamentario o el alargue.
Una serie que se mantiene
Desde entonces, la Selección acumuló cruces con Inglaterra, Alemania y Francia sin poder imponerse dentro del juego. En Francia 1998 eliminó a los ingleses por penales tras empatar 2-2, mientras que en Corea-Japón 2002 cayó 1-0 frente al mismo rival.
Luego llegaron tres enfrentamientos consecutivos con Alemania: eliminación por penales en los cuartos de final de 2006, derrota 4-0 en Sudáfrica 2010 y caída 1-0 en la final de Brasil 2014 con el recordado gol de Mario Götze en el tiempo suplementario.
Francia y un nuevo desafío
El último campeón del mundo al que enfrentó Argentina fue Francia. En Rusia 2018 perdió 4-3 por los octavos de final, mientras que en Qatar 2022 conquistó la tercera estrella tras igualar 3-3 y quedarse con la definición por penales.
Este miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni tendrá una nueva oportunidad para cortar esa racha cuando se mida con Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.
La racha ante campeones del mundo
- Italia 1990 (octavos): Argentina 1-0 Brasil.
- Italia 1990 (semifinal): Argentina 1 (4)-(3) 1 Italia.
- Italia 1990 (final): Argentina 0-1 Alemania.
- Francia 1998 (octavos): Argentina 2 (4)-(3) 2 Inglaterra.
- Corea-Japón 2002 (grupos): Argentina 0-1 Inglaterra.
- Alemania 2006 (cuartos): Argentina 1 (2)-(4) 1 Alemania.
- Sudáfrica 2010 (cuartos): Argentina 0-4 Alemania.
- Brasil 2014 (final): Argentina 0-1 Alemania.
- Rusia 2018 (octavos): Argentina 3-4 Francia.
- Qatar 2022 (final): Argentina 3 (4)-(2) 3 Francia.