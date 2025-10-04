Argentinos Juniors empató con Central Córdoba por 0 a 0 y está clasificando a octavos

Argentinos Juniors igualó sin goles con Central Córdoba al terminó del partido que disputaron este viernes por la noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.
En la próxima fecha, el equipo dirigido por Nicolás Diez deberá visitar a Defensa y Justicia, el viernes 10 de octubre a las 16:15 horas, mientras que el “Ferroviario” de Santiago del Estero recibirá a Unión, el mismo viernes a las 16:45.
Con la igualdad, el “Bicho” quedó en la sexta posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el elenco de Omar De Felippe es séptimo, con la misma cantidad de unidades pero menor diferencia de gol.
En el quinto minuto de descuento, el defensor de la visita Juan Pignani fue expulsado, por doble amarilla.
La primera llegada del partido fue para el local, a los 13 minutos, con un remate lejano del defensor Leandro Lozano, que aparentó tirar un centro pero buscó el arco, aunque su tiro fue centralizado y contenido por el arquero Alan Aguerre.
Siete minutos después, un centro desde la derecha de Lozano habilitó al delantero Tomás Molina, cuyo cabezazo en el segundo palo picó y se fue por encima del travesaño.
Lozano volvió a generar peligro en 34 minutos, con un tiro bajo y cruzado desde el costado derecho del área, desviado al córner por Aguerre con el pie derecho.
Ya en la segunda mitad, a los 13 minutos, un centro desde la izquierda habilitó al enganche Alan Lescano, cuyo cabezazo desde el primer palo se fue alto.
A los 32 minutos, un nuevo centro de Lozano asistió a Molina, esta vez con un buscapié, cuyo remate ante el arco semidescubierto fue desviado por su propio compañero, el mediocampista Ismael Sosa.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Fabrizio Llobet.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina, Lautaro Giaccone. DT: Nicolás Diez.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Juan Pignani, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Leonardo Marchi; Iván Gómez, Matías Vera, José Florentín; Matías Godoy, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cambios en el segundo tiempo: 16m. Ismael Sosa por Lautaro Giaccone (A); Lucas Besozzi por Gastón Verón (CC) y Leonardo Heredia por Matías Godoy (CC); 27m. Diego Porcel por Nicolás Oroz (A); 36m. Braian Cufré por Leonardo Marchi (CC), Santiago Moyano por Fernando Martínez (CC) y Fernando Juárez por Matías Vera (CC).
