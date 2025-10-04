Torneo Clausura

Argentinos Juniors empató con Central Córdoba por 0 a 0 y está clasificando a octavos

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Nicolás Diez deberá visitar a Defensa y Justicia, el viernes 10 de octubre a las 16:15 horas, mientras que el “Ferroviario” de Santiago del Estero recibirá a Unión, el mismo viernes a las 16:45.