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Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors empató con Barracas Central y sigue liderando la Zona B

El Bicho igualó sin goles como visitante en un encuentro parejo y conservó la cima de su grupo, aunque suma una sola victoria en sus últimas presentaciones.

Argentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentralArgentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentral
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Argentinos Juniors y Barracas Central empataron 0-0 en un partido chato y sin situaciones de peligro por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, disputado en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

La llegada más clara fue de la visita a los 27 minutos del primer tiempo: un remate lejano del lateral Kevin Coronel que el arquero pudo contener.

El empate mantiene al “Bicho” como líder de la Zona B con 17 puntos, aunque suma un único triunfo en los últimos cuatro partidos. Por su parte, el conjunto dirigido por Damián Ayude arribó a cinco encuentros sin ganar y está noveno con 11 unidades.

Argentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentralArgentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentral

La primera llegada del partido, jugado bajo la noche del barrio de Barracas, fue de Argentinos a los 15 minutos: un remate bajo del enganche Hernán López Muñoz que se fue ancho por el poste izquierdo.

A los 27, Kevin Coronel recibió en el vértice derecho del área y sacó un remate alto que el arquero Marcelo Miño desvió al córner con un manotazo efectivo.

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El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 43 del primer tiempo, cuando un centro de Gonzalo Maroni al segundo palo dejó a Tomás Porra frente al arco: el mediocampista enganchó y remató con zurda al primer palo, pero el guardameta rival lo despejó.

Segundo tiempo

En el complemento, Argentinos Juniors tuvo su única situación de peligro a los ocho minutos: un mano a mano desperdiciado por el delantero Tomás Molina, cuyo derechazo cruzado se fue ancho.

Argentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentralArgentinos Jrs. vs Barracas Central. Foto: @barracascentral

Barracas cerró mejor el partido y generó dos chances en los minutos finales: a los 42, un frentazo desde el borde del área de Dardo Miloc se fue alto tras una intervención del arquero Brayan Cortés, y tres minutos después una pared entre Enzo Taborda y Elías Pereyra dejó al atacante mano a mano, aunque impactó la pelota con el tobillo y la mandó afuera por el segundo palo.

Cómo siguen

En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez recibirá a Gimnasia La Plata el domingo 13 de septiembre a las 17:00, mientras que Barracas Central visitará a Banfield el lunes 14 desde las 19:00.

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