Tenis

Gran momento del platense: Etcheverry es semifinalista en el ATP 500 de Río

El argentino avanzó a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer en sets corridos al portugués Jaime Faria por 7-6 (4) y 6-4. El platense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y confirma su gran inicio de temporada.