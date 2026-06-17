En un hecho que marca un acercamiento entre dos de las principales instituciones del deporte motor nacional, el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, y el titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, mantuvieron una reunión institucional para analizar la actualidad del automovilismo argentino y retomar el diálogo entre ambas entidades.
ACA y ACTC retomaron el diálogo y crean una mesa de trabajo de cara a 2027
César Carman y Hugo Mazzacane mantuvieron una reunión institucional en Buenos Aires. Ambas entidades acordaron conformar un espacio conjunto para analizar el futuro del automovilismo argentino.
El encuentro se desarrolló este martes en Buenos Aires y tuvo como eje central la situación actual de la actividad, los desafíos que enfrenta el sector y las perspectivas de crecimiento para los próximos años.
Comunicado conjunto
Según informaron ambas instituciones a través de un comunicado conjunto, durante la reunión se intercambiaron opiniones sobre la realidad del automovilismo deportivo nacional y se coincidió en la necesidad de generar espacios de trabajo que permitan proyectar el futuro de la disciplina.
En ese sentido, se resolvió conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del ACA y de la ACTC. El objetivo será evaluar distintas alternativas con una visión de mediano plazo y elaborar propuestas que puedan ser aplicadas a partir de la temporada 2027.
La decisión busca aportar previsibilidad a una actividad que ya transita plenamente la temporada 2026 y que involucra a pilotos, equipos, dirigentes, organizadores y escenarios de todo el país.
Búsqueda de consensos
Tanto Carman como Mazzacane destacaron la importancia de haber retomado el diálogo institucional y manifestaron la voluntad de continuar trabajando en la búsqueda de consensos que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del automovilismo argentino.
Las conclusiones que surjan de la mesa de trabajo serán elevadas posteriormente a las autoridades de ambas entidades para su evaluación y eventual implementación.