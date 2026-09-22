GP de Azerbaiyan

Bakú pone a prueba a los grandes: las novedades de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull

Mercedes llega después de dos victorias consecutivas, McLaren probará nuevas piezas en el MCL40, Ferrari buscará completar un fin de semana sin errores y Red Bull recuperará a Isack Hadjar para una de las carreras más imprevisibles del calendario.