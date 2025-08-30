Torneo Clausura

Banfield le ganó a Tigre y se metió en puestos de clasificación

El delantero Mauro Méndez convirtió el único gol de la noche. Con el triunfo, el “Taladro” subió a la quinta posición de la zona A, con 10 puntos, mientras que el equipo de Diego Dabove se mantiene undécimo, con dos puntos menos.