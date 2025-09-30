Brutal agresión en Buenos Aires: le pisó la cabeza a un rival y fue expulsado de por vida
Ocurrió en un torneo aficionado disputado en la Ciudad de Buenos Aires. El jugador Santiago Corvalán Olivera fue sancionado con la expulsión total tras golpear y pisar la cabeza de un rival. La organización repudió el hecho y publicó un duro comunicado.
La agresión se viralizó rápidamente por TikTok, donde se ve el codazo y el pisotón.
Las imágenes recorrieron las redes sociales en cuestión de horas. En un partido de básquet amateur jugado el domingo en Buenos Aires, un jugador identificado como Santiago Corvalán Olivera golpeó con el codo a un rival y luego le pisó la cabeza cuando ya estaba en el suelo.
El hecho fue registrado por las cámaras del torneo y rápidamente viralizado por la cuenta @basquetsos de TikTok. Allí se observa con claridad cómo, tras un choque menor, el número 4 del equipo CASI reacciona con extrema violencia.
La situación se dio en un contexto ya volátil, con ánimos caldeados entre ambos equipos. Tras la agresión, se desató un tumulto con golpes de puño y patadas, cuando los compañeros del jugador agredido ingresaron a defenderlo.
Expulsión total y castigos para todo el equipo
La Asociación Civil Básquet Entre Amigos (BEA), organizadora del torneo, resolvió la expulsión inmediata y definitiva de Corvalán Olivera de todas sus competencias. Además, fueron sancionados tres compañeros de la víctima, del equipo 3Tiempo, por participar en la gresca posterior.
Como consecuencia del hecho, también se amonestó a ambos equipos y se le dio por ganado el partido a 3Tiempo por 20-0. La organización explicó que esta medida busca sentar un precedente claro y disuasivo ante cualquier hecho de violencia en la cancha.
El comunicado de BEA repudió el hecho y pidió reforzar los valores del deporte amateur.
Comunicado y repudio desde la organización
“El básquet es encuentro, respeto y pasión”, comienza el comunicado que publicó la BEA este lunes. La organización expresó su “más enérgico rechazo” al episodio y se solidarizó con el jugador agredido y su familia. “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva”, subraya el texto.
En el mismo mensaje, BEA agradece el respaldo de instituciones y equipos que respaldan los valores del torneo. “Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de crecimiento para todos y todas”, concluye el documento, difundido por redes sociales.
Una secuencia que genera preocupación
El caso encendió alarmas en el ambiente del deporte amateur. Las imágenes, tan claras como estremecedoras, no solo muestran una agresión directa, sino también una reacción colectiva de violencia que obligó a frenar el partido.
Desde la liga aseguraron que tomarán nuevas medidas para reforzar la seguridad y prevención en los encuentros. “Esto no puede volver a pasar”, dijeron en diálogo con medios porteños. La víctima, por su parte, se encuentra fuera de peligro, aunque aún no se sabe si presentará acciones legales.
Cabe destacar que las sanciones no pueden ser aún más severas porque las ligas libres funcionan por fuera de la CAB. La Asociación nacional lanzó un duro comunicado el año pasado, informando que los jugadores, árbitros y técnicos que formen parte de alguno de estos torneos, serían castigados.
Así, este hombre que no tuvo problemas en pisar la cabeza de un rival, podría anotarse y jugar en otra liga.
La organización del torneo expulsó de por vida al jugador agresor.
Las sanciones completas
La organización del torneo difundió el Boletín N° 33/2025, que oficializa la expulsión definitiva de Santiago Corbalán Olivera de todas las competencias organizadas por la BEA. La medida se aplicó conforme a los artículos 164, 165 y concordantes del Código de Penas, por agresión reiterada y conducta violenta grave.
Además, se impusieron las siguientes sanciones:
Gonzalo Zungri (N.º 15, equipo Tercer Tiempo): suspendido por cuatro partidos, por agresión de hecho a un adversario.
Romero Federico (N.º 1, equipo Tercer Tiempo): suspendido también por cuatro fechas, por agresión de hecho.
Kalil Sat (N.º 25, equipo Tercer Tiempo): suspendido por cuatro partidos por hechos similares.
Ambos equipos (CASI y Tercer Tiempo): amonestados formalmente por participación masiva de jugadores en la reyerta que motivó la suspensión del partido.
Finalmente, el Tribunal de Disciplina resolvió dar por finalizado el encuentro, otorgando la victoria 20-0 al equipo Tercer Tiempo, mientras que el equipo CASI fue registrado con cero puntos.
