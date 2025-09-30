Liga “Básquet entre amigos”

Brutal agresión en Buenos Aires: le pisó la cabeza a un rival y fue expulsado de por vida

Ocurrió en un torneo aficionado disputado en la Ciudad de Buenos Aires. El jugador Santiago Corvalán Olivera fue sancionado con la expulsión total tras golpear y pisar la cabeza de un rival. La organización repudió el hecho y publicó un duro comunicado.