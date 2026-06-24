En la tarde-noche de este martes, en Mataderos, Atlético de Rafaela igualó 0-0 frente a Nueva Chicago en el cierre de la fecha pendiente de la Zona B de la Primera Nacional. El resultado dejó al equipo rafaelino sumando nuevamente fuera de casa, aunque con una actuación que expuso varias carencias en su funcionamiento.
Con Bergia como figura, Atlético de Rafaela rescató un empate ante Nueva Chicago
La "Crema" igualó 0 a 0 en Mataderos en un encuentro pendiente de la Zona B. El equipo de Iván Juárez mostró una versión opaca, careció de peso ofensivo y debió sostenerse en la notable actuación de su arquero para no volverse con las manos vacías.
El inicio del partido mostró al conjunto local con las intenciones más claras. Nueva Chicago arrancó mejor y generó las primeras aproximaciones. Diego Barros probó con un remate rasante que Mayco Bergia controló sin problemas, en lo que fue el primer aviso del “Torito”.
Minutos después llegó la acción más clara de la primera etapa: Bergia volvió a lucirse con una atajada espectacular en un mano a mano ante Thiago Ocampo, sosteniendo el cero con una intervención determinante. En la continuidad de la jugada, Roque Ramírez apareció casi sobre la línea para evitar el gol tras un disparo peligroso de Matías Vera, en una secuencia que pudo abrir el marcador.
Atlético, en ese tramo, no lograba asentarse, pero igualmente encontró su chance más clara en una jugada bien elaborada. Facundo Soloa inició la acción, Leonardo Flores filtró un pase preciso y Martiniano Moreno terminó la jugada con un potente derechazo que exigió una gran respuesta del arquero Luciano Jachfe.
La mala noticia para el equipo de Iván Juárez llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Fernando Ponce debió salir lesionado. En su lugar ingresó Lorenzo Moscoloni, que hizo su debut absoluto en la categoría.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar: Chicago insistiendo y generando peligro, y Atlético replegado, incómodo con la pelota y sin capacidad de respuesta en ataque. El equipo rafaelino nunca logró imponer condiciones ni sostener secuencias largas de posesión y se mostró displicente por momentos enamorándose de la idea de llevarse un punto a Rafaela.
El cierre fue coherente con lo ocurrido durante los 90 minutos: un Atlético sin generar nada en ataque , sin remates claros y sostenido casi exclusivamente por la figura de Bergia, que evitó la caída de su arco en reiteradas ocasiones.
El empate final dejó al equipo con un punto valioso desde lo numérico que lo sostiene en la cuarta posición en la tabla de posiciones, pero con una producción futbolística pobre, marcada por la falta de ideas, la imprecisión y una postura demasiado conservadora.
Con este resultado, Atlético cerró la primera rueda del campeonato y ya tiene confirmado su próximo compromiso: volverá a jugar el sábado 4 de julio a las 15:30 hs, nuevamente como visitante, ante Almagro.