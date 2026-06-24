Primera Nacional

Con Bergia como figura, Atlético de Rafaela rescató un empate ante Nueva Chicago

La "Crema" igualó 0 a 0 en Mataderos en un encuentro pendiente de la Zona B. El equipo de Iván Juárez mostró una versión opaca, careció de peso ofensivo y debió sostenerse en la notable actuación de su arquero para no volverse con las manos vacías.