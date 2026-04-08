Boca comenzó su camino en la Copa Libertadores con un triunfo importante en Chile. En el Claro Arena, el equipo de Claudio Úbeda derrotó 2 a 1 a Universidad Católica por la primera fecha del Grupo D y se fue de Santiago con tres puntos valiosos en una noche en la que supo golpear en los momentos justos.
Boca arrancó la Libertadores con una victoria en Chile y dio el primer paso en su grupo
El equipo de Claudio Úbeda venció 2 a 1 a Universidad Católica en su estreno en la Copa Libertadores 2026. Leandro Paredes abrió el partido y Adam Bareiro amplió en una noche exigente en Santiago.
El Xeneize abrió el marcador con un gran remate de Leandro Paredes en el primer tiempo y amplió en el complemento a través de Adam Bareiro. El local descontó por intermedio de Juan Díaz sobre el cierre, pero no le alcanzó para evitar la caída en el arranque del torneo continental.
Paredes abrió el camino
Boca encontró la ventaja en su primera llegada clara. A los 15 minutos, Paredes capturó una pelota suelta en la puerta del área y sacó un remate bajo y preciso que venció a Vicente Bernedo. Fue una aparición determinante del mediocampista en un partido que hasta ese momento se jugaba con tensión y mucha concentración táctica.
El volante no solo aportó el gol. También dejó pasajes de muy buen manejo y fue el encargado de filtrar varias pelotas que generaron peligro sobre el arco chileno. Una de las más claras fue para Ascacibar, que controló y definió de volea, aunque el arquero local respondió con una buena tapada.
Antes del descanso, Boca volvió a merodear el segundo. Bareiro tuvo una chance tras una jugada asociativa que terminó con un centro rasante de Lautaro Blanco, pero su remate se fue ancho. El equipo argentino se fue al entretiempo con una ventaja corta, aunque con mejores sensaciones que su rival.
Bareiro amplió y Boca resistió el descuento
En el arranque del segundo tiempo, Boca volvió a mostrar profundidad. Ayrton Costa estuvo cerca tras una presión alta, y poco después Tomás Aranda avisó con un disparo que pasó cerca. La jugada que terminó de inclinar la noche llegó a los 19 minutos, cuando Aranda metió un taco para habilitar a Blanco y el lateral envió un centro bajo para que Bareiro empujara el 2 a 0.
Con esa diferencia, el Xeneize parecía tener el partido bajo control. Universidad Católica tuvo escasas llegadas claras hasta ese momento y Brey apenas había intervenido con una mano importante ante un cabezazo de Justo Giani. Boca, en cambio, daba la sensación de estar más cerca del tercero que de sufrir un descuento.
Pero el cierre no fue del todo tranquilo. A los 37 minutos, un intento fallido de Brey para despejar con los puños dejó una pelota suelta en el área y Juan Díaz aprovechó para marcar el 2 a 1. Ese gol le puso algo de suspenso a los últimos minutos, aunque Boca logró sostener la ventaja y cerrar el estreno con una victoria.
Arranque positivo en el Grupo D
Con este resultado, Boca quedó arriba en el Grupo D al término de la primera fecha y empieza a acomodarse en una zona que también tendrá como protagonistas a Barcelona de Ecuador y Cruzeiro. El triunfo en Chile le permitió comenzar con el pie derecho en una competencia que vuelve a tenerlo como uno de los grandes nombres del continente.
La próxima presentación del equipo de Úbeda será como local ante Barcelona, en una semana que puede empezar a marcar el ritmo de su campaña copera. En Santiago, mientras tanto, Boca dejó una señal concreta: no le sobró nada, pero fue eficaz, tuvo jerarquía en nombres clave y se llevó exactamente lo que fue a buscar.