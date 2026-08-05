Liga Profesional

Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026

El “Xeneize” se impuso por la mínima, jugando como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El único gol de la noche fue a través de la “ley del ex”, al haber sido convertido por el mediocampista Santiago Ascacibar en el único minuto de descuento de la primera parte.