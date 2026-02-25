Torneo Apertura

Central Córdoba venció a Talleres con la “Ley del ex”

Michael Santos, delantero con paso por la “T”, marcó el 2-0 definitivo para el triunfo del “Ferroviario” en el campeonato local. Con este resultado, el elenco albinegro sumó su segunda victoria en el campeonato, alcanzó la duodécima posición del grupo A y ahora deberá visitar a Independiente el próximo sábado desde las 20.