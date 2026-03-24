Master 1000 de Miami: Cerúndolo y Etcheverry buscan dar el zarpazo en los octavos de final
Tras el resonante triunfo ante Medvedev, "Fran" se mide con el francés Humbert en una sede que le sienta a la perfección. Previamente, el platense Etcheverry desafiará al local Tommy Paul por un lugar entre los ocho mejores.
Francisco Cerúndolo esta noche, no antes de las 20:00, buscará repetir la historia frente al francés Ugo Humbert (31°).
El cemento de la Florida vuelve a vibrar con el tenis celeste y blanco. Este martes, Francisco Cerúndolo (18°) y Tomás Etcheverry (29°) saltarán a la pista con el objetivo de sellar su pasaje a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, en una jornada que promete emociones fuertes para el deporte nacional.
No es casualidad que Francisco Cerúndolo despliegue su mejor versión bajo el sol de Miami. El argentino llega con el envión anímico por las nubes tras dar el gran golpe del torneo: eliminar al ruso Daniil Medvedev, finalista en Indian Wells, en una exhibición de jerarquía.
Para el porteño, este certamen es especial. Aquí sorprendió al mundo llegando a semifinales en 2022 y ratificó su vigencia alcanzando los cuartos de final en 2023.
Esta noche, no antes de las 20:00, buscará repetir la historia frente al francés Ugo Humbert (31°). Si Cerúndolo impone su derecha invertida y logra dominar el ritmo desde el fondo, tiene argumentos de sobra para instalarse nuevamente en la zona de definición.
Etcheverry ante el desafío del local
La acción para los argentinos comenzará más temprano, no antes de las 15:00, cuando Tomás Etcheverry se mida ante el estadounidense Tommy Paul (22°). El platense atraviesa el mejor momento de su carrera tras haber alzado su primer trofeo grande en el ATP 500 de Río el mes pasado.
Francisco Cerúndolo esta noche, no antes de las 20:00, buscará repetir la historia frente al francés Ugo Humbert (31°).
Etcheverry, que viene de despachar con solidez al belga Zizou Bergs y a la joven promesa Rafael Jódar, enfrentará a un Paul que cuenta con el apoyo del público y un juego extremadamente rápido. Será una batalla de estilos: la solidez y el despliegue físico del argentino contra la agresividad del norteamericano.
Agenda de un martes de alto voltaje
La jornada en el cemento de la Florida comenzará a latir con fuerza desde temprano.
Etcheverry, que viene de despachar con solidez al belga Zizou Bergs y a la joven promesa Rafael Jódar.
Este turno inicial compartirá protagonismo con el duelo entre el italiano Jannik Sinner (2°) y el estadounidense Alex Michelsen, seguido por las presentaciones de los máximos favoritos: Alexander Zverev (3°) se medirá ante Quentin Halys, mientras que el sexto preclasificado, Taylor Fritz, hará lo propio frente al checo Jiri Lehecka durante la tarde.
El cuadro de octavos se completará con los cruces de Frances Tiafoe (19°) contra Térence Atmane, el duelo entre Valentin Vacherot y Arthur Fils, y el enfrentamiento del preclasificado 32, Sebastian Korda, ante el joven español Martín Landaluce, cerrando una cartelera de altísimo nivel en el Masters 1000.