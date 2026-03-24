Este martes

Master 1000 de Miami: Cerúndolo y Etcheverry buscan dar el zarpazo en los octavos de final

Tras el resonante triunfo ante Medvedev, "Fran" se mide con el francés Humbert en una sede que le sienta a la perfección. Previamente, el platense Etcheverry desafiará al local Tommy Paul por un lugar entre los ocho mejores.