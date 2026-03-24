La Liga San Martín completó la segunda fecha del Apertura

La Liga San Martín disputó su segunda jornada del Torneo Apertura, dejando un saldo más que positivo en cuanto a espectáculo: 25 goles en 7 partidos, clásicos vibrantes y una goleada histórica que quedará en el recuerdo.
Hubo goleadas históricas, un clásico con un ganador contundente y 25 goles en 7 partidos de una jornada muy entretenida.
La Liga San Martín disputó su segunda jornada del Torneo Apertura, dejando un saldo más que positivo en cuanto a espectáculo: 25 goles en 7 partidos, clásicos vibrantes y una goleada histórica que quedará en el recuerdo.
Sin dudas, uno de los datos más impactantes de la fecha fue el contundente 10 a 1 de Piamonte sobre Guadalupe, en lo que ya se perfila como una de las mayores goleadas de la temporada. Además, San Jorge se quedó con el clásico de su ciudad con autoridad.
Trebolense 3 vs. Castelar 0
El “Celeste” se recuperó tras la caída en el debut y mostró un gran nivel. Con dos goles de Santini y uno de Benedek, figura del encuentro, superó con claridad a Granaderos en el estadio Centenario.
San Jorge 3 vs. La Emilia 0
El “Uruguayo” se adueñó del clásico de la ciudad con una actuación sólida. Ruscito, Arévalos y Mansilla marcaron en un partido donde fue ampliamente superior al “Canario”.
Sastre 0 vs. El Expreso 1
El “Verde” se llevó tres puntos importantes como visitante. Reyna, a los 35 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto en un duelo donde El Expreso fue ordenado y eficaz.
Mitre 1 vs. Susanense 0
En Landeta, Mitre se impuso en un partido muy trabajado. Díaz anotó el gol que le dio la victoria al local.
San Martín 3 vs. General 1
General había comenzado arriba con gol de Stábile, pero San Martín reaccionó con buen juego colectivo y lo dio vuelta. Moyano, Ñañez y Bidondo marcaron para el local, en un partido que terminó con 10 jugadores en San Martín y 9 en General.
Piamonte 10 vs. Guadalupe 1
La gran goleada de la jornada. Piamonte aplastó a Guadalupe con una actuación demoledora, destacándose los 6 goles de Martínez, además de los aportes de Gauto, Comas, Suárez y Contreras. Cabrera había abierto el marcador para la visita.
JURC 2 vs. Americano 0
Juventud Unida se hizo fuerte en casa y venció al “Polanco”. Albano abrió el marcador en el primer tiempo y Gerlero lo liquidó en el complemento.
Varios equipos comparten la cima con 4 puntos: Piamonte, San Jorge, Mitre, El Expreso y San Martín.
Más atrás aparecen Americano (3), Trebolense (3), Susanense (3) y JURC (3).
Cierran la tabla Sastre, La Emilia, Guadalupe y Granaderos con 1 unidad, mientras que General aún no ha sumado.
La tercera fecha ya tiene duelos interesantes programados:
Susanense vs. La Emilia
Guadalupe vs. Sastre
El Expreso vs. JURC
General vs. Trebolense
Granaderos vs. Mitre
Americano vs. San Martín
San Jorge vs. Piamonte
Un cruce que promete ser clave será el de San Jorge ante Piamonte, ambos protagonistas en este inicio de campeonato.