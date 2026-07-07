La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 7 de julio de 2026 con una programación que da cierre a los octavos de final de la competencia. La jornada tendrá un total de dos encuentros, ya con sólo 10 equipos en camino por el título.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 7 de julio
Con algunos de los cruces de cuartos ya definidos, se cierran los octavos de final de la competición.
Este martes tendrá el cierre de la segunda instancia de las llaves definitorias con la Selección Argentina como protagonista y Colombia al frente del segundo encuentro.
Cronograma
13.00: Argentina vs. Egipto (TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
17.00: Suiza vs. Colombia (Paramount+, DSports)
Cuántos partidos quedan
Contando los dos de este martes, aún restan dos duelos de octavos, los cuatro de cuartos de final, los dos de semis, el tercer puesto y la final, siendo un total de 16.
Ya jugados 94 de los 104 partidos previstos, quedan sólo 10 equipos en carrera por el campeonato.
La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.