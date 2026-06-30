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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
16avos

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 30 de junio

Avanza la segunda fase del torneo, sin descanso en el calendario. Tras la jornada intensa jornada del lunes, se continúa con una acalorada agenda.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 30 de junio con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de tres encuentros, luego de la jornada solitaria del domingo.

Mirá tambiénEl dato que explica el estilo de la Scaloneta: Argentina fue una de las selecciones que menos corrió en la fase de grupos

Luego de la apertura de la segunda instancia, este martes es el turno de otro de los candidatos y uno de los tres locales, Francia y México, respectivamente.

Cronograma

14.00: Costa de Marfil vs. Noruega (Paramount+, DAZN, DSports)

18.00: Francia vs. Suecia (TyC Sports, TyC Sports Play, TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN, DSports)

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22.00: México vs. Ecuador (Paramount+, DAZN, DSports)

Los cruces que quedan de 16avos

  • Portugal vs Croacia
  • España vs Austria
  • Estados Unidos vs Bosnia - Herzegovina
  • Bélgica vs Senegal
  • Inglaterra vs RD Congo
  • Argentina vs Cabo Verde
  • Australia vs Egipto
  • Suiza vs Argelia
  • Argelia vs Ghana
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