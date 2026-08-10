Cumpliendo con lo establecido por la organización y la Federación Santafesina de la especialidad, en este segundo fin de semana del mes de agosto tuvo su inicio la Copa Santa Fe de básquetbol en la categoría U13 masculina.
Ya están los finalistas de U13 masculino de básquet
En el transcurso del fin de semana se puso en marcha la edición 2026 del certamen provincial con la disputa en simultáneo de los cuatro cuadrangulares clasificatorios. Los elencos que fueron anfitriones impusieron condiciones y se metieron en la definición por el título a disputarse entre el 22 y el 23 de agosto en sede a confirmar.
Con la disputa en simultáneo de 4 cuadrangulares en diferentes puntos de la bota santafesina, entre sábado y domingo se disputaron los encuentros correspondientes a la fase clasificatoria que entregó los boletos al final four por el título.
Cumpliendo con la lógica, los 4 equipos que hicieron las veces de local en esta etapa inicial del campeonato defendieron sus reductos y consiguieron los pasajes al mini torneo en el que se resolverá al ganador del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
Almagro de Esperanza, San Lorenzo de Tostado, Sportivo Rivadavia de San Genaro y Centenario de Venado Tuerto se verán las caras entre el sábado 22 y el domingo 23 del corriente, en sede a determinar y con el trofeo en juego.
En Esperanza
Comenzando con el repaso de resultados, la Zona Norte 1 se desarrolló en la ciudad de Esperanza, más precisamente en el estadio de Almagro. En dicho escenario, las águilas iniciaron su participación el sábado goleando a Unión de Sunchales por 87 a 28.
Ya en domingo, a primer turno los locales no dejaron dudas y derrotaron a Olímpico de Ceres por 96 a 19 mientras que por la tarde no tuvieron problemas para sacarse de encima a Huracán de San Javier, imponiéndose por 81 a 33.
Ciro Miserez fue la gran figura de Almagro y del cuadrangular, promediando 24,6 puntos por juego para liderar a un equipo que terminó celebrando la clasificación junto a su gente tras un fin de semana perfecto.
En Tostado
Similar fue el panorama en Tostado, donde San Lorenzo fue el anfitrión de la Zona Norte 2 y ganó los 3 cotejos para instalarse en la final four por el título del U13 masculino. En el debut del sábado, fue triunfo sobre Independiente de Rafaela por 53 a 46, mientras que a segundo turno venció a Unión de Santo Tomé por 70 a 67 para asegurar su clasificación.
Ya durante el domingo, y bajándole el telón al cuadrangular, el elenco del norte provincial completó la faena derrotando a Unión Avellaneda por 53 a 45 para llegar invicto a la definición del campeonato.
En Venado Tuerto
Centenario de Venado Tuerto cumplió una actuación perfecta como local y consiguió la clasificación al Final Four de la Copa Santa Fe U13 Masculina, luego de imponerse en los tres encuentros correspondientes a la Zona Sur 1 disputados durante el fin de semana en su cancha.
El equipo venadense comenzó su participación el sábado con una contundente victoria por 113 a 35 frente a Deportivo Norte, resultado que le permitió iniciar el cuadrangular con una amplia diferencia.
La actividad continuó el domingo por la mañana con uno de los partidos determinantes de la zona. Allí, Centenario superó 68 a 63 a Santa Paula, en un encuentro mucho más equilibrado que le permitió quedar muy bien encaminado hacia la clasificación.
La confirmación llegó durante la jornada vespertina. En su tercera presentación, el conjunto local venció por 80 a 58 a Gimnasia y Esgrima de Rosario y cerró el fin de semana con tres triunfos en igual cantidad de partidos.
En San Genaro
Por último y por la Zona Sur 2, Sportivo Rivadavia de San Genaro recibió la visita de Atlético San Jorge, Atenas de Venado Tuerto y Náutico de Rosario, sumando 3 victorias que le dieron su lugar en el final four por el título.
En la apertura del cuadrangular, el sábado, Rivadavia no tuvo inconvenientes en derrotar a San Jorge por un contundente 80 a 42, para luego dar cuenta de los venadenses por 78 a 43. Finalmente, el domingo, los de San Genaro hicieron valer su localía y superaron a Náutico por 63 a 43 para sacar boleto a la definición prevista para el fin de semana del 22 y 23 de agosto en sede a confirmar.