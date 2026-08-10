Copa Santa Fe

Ya están los finalistas de U13 masculino de básquet

En el transcurso del fin de semana se puso en marcha la edición 2026 del certamen provincial con la disputa en simultáneo de los cuatro cuadrangulares clasificatorios. Los elencos que fueron anfitriones impusieron condiciones y se metieron en la definición por el título a disputarse entre el 22 y el 23 de agosto en sede a confirmar.