En la fría noche del miércoles, y a la par de los cotejos que definieron las clasificaciones de Independiente de Bigand y Los Andes de Alcorta (ver aparte), se disputaron los últimos 2 partidos correspondientes a la fase inicial de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Fútbol masculino.
Independiente de Chañar Ladeado y Club Arteaga completaron la lista de clasificados a la segunda fase
Los dos equipos del sur de la provincia derrotaron en el resultado global a Unión Deportiva Los Molinos y El Porvenir del Norte y sacaron pasaje para la siguiente etapa del certamen de fútbol masculino. Se enfrentarán entre sí en uno de los 10 choques de la 2° ronda, que comenzará el fin de semana del 23 y 24 de mayo y también se disputará en cotejos de ida y vuelta.
En la localidad de Chañar Ladeado, Independiente recibía la Unión Deportiva Los Molinos buscando defender la ventaja conseguida en los primeros 90 minutos, mientras que en San Jerónimo Sud el conjunto de El Porvenir del Norte esperaba por el Club Arteaga tratando de revertir el 1-2 del encuentro inicial.
Los resultados del miércoles
En el caso de Independiente, el "coreano" perdió el cotejo de revancha por 2 a 1 pero terminó clasificándose a partir de la diferencia obtenida en el primer cruce y con marcador final de 4 a 3.
Gastón Martiré fue el autor del único tanto del local, mientras que Ezequiel Merlo y Guillermo Prado convirtieron para Los Molinos, que vendió cara la eliminación en esta primera etapa del certamen.
Por su parte y en San Jerónimo Sud, el elenco de Arteaga terminó celebrando el pasaje a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe tras igualar 1 a 1 con El Porvenir del Norte y quedarse con la llave con marcador global de 3 a 2.
En estos segundos 90 minutos, Juan Manuel Sánchez anotó la única conquista del local, mientras que Martín Galarza señaló el tanto de la visita, que se adjudicó el cheque y el último boleto a la siguiente fase.
Precisamente en la segunda ronda del certamen provincial, Independiente de Chañar Ladeado y el Club Arteaga se enfrentarán en una de las 10 llaves que dará inicio durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Vale recordar que esta etapa también se estará desarrollando en cotejos de ida y vuelta en dos fines de semana consecutivos.
Las llaves de la segunda fase
- Romang FC – Huracán de Villa Ocampo
- Unión Cultural de San Guillermo – Atlético Tostado
- Central San Carlos – Colón de San Justo
- Irigoyense (Pueblo Irigoyen) – Sanjustino
- Ferrocarril del Estado de Rafaela – Sportivo Suardi
- Atlético San Jorge – Atlético Carcarañá
- Club Maciel – Timbuense
- Central Argentino de Fighiera – Empalme Central
- Independiente de Bigand – Los Andes de Alcorta
- Independiente de Chañar Ladeado – Club Arteaga