Copa Santa Fe

Independiente de Chañar Ladeado y Club Arteaga completaron la lista de clasificados a la segunda fase

Los dos equipos del sur de la provincia derrotaron en el resultado global a Unión Deportiva Los Molinos y El Porvenir del Norte y sacaron pasaje para la siguiente etapa del certamen de fútbol masculino. Se enfrentarán entre sí en uno de los 10 choques de la 2° ronda, que comenzará el fin de semana del 23 y 24 de mayo y también se disputará en cotejos de ida y vuelta.