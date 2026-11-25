Derrotó a Independiente en una inolvidable final

Talleres de Villa Constitución volvió a ganar la Copa Santa Fe: “Es un orgullo enorme”

El equipo auriazul conquistó este lunes el certamen provincial de handball masculino por segunda vez en su historia y tras la coronación de 2024. Guillermo Bianco y Natalio Rojas, referentes del campeón, valoraron el logro conseguido y analizaron los motivos de la nueva consagración: “Pudimos conseguir el resultado que buscábamos”, aseguraron.