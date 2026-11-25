Tras una final apasionante que se definió en el último minuto de juego, Porvenir Talleres de Villa Constitución se consagró campeón de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de handball en su modalidad masculina.
Talleres de Villa Constitución volvió a ganar la Copa Santa Fe: “Es un orgullo enorme”
El equipo auriazul conquistó este lunes el certamen provincial de handball masculino por segunda vez en su historia y tras la coronación de 2024. Guillermo Bianco y Natalio Rojas, referentes del campeón, valoraron el logro conseguido y analizaron los motivos de la nueva consagración: “Pudimos conseguir el resultado que buscábamos”, aseguraron.
En el flamante estadio Invencible de la capital provincial, la formación auriazul obtuvo el trofeo por segunda vez en su historia, repitiendo el logro alcanzado en 2024 y ratificando su condición de referente del balonmano en esta parte del país.
Con una formación que supo combinar jugadores de experiencia con jóvenes que vienen de altísimo nivel que vienen pidiendo pista, Talleres atravesó casi sin sobresaltos la fase inicial para instalarse en semifinales, donde el domingo por la tarde superó a Adelante de Reconquista.
Ya en el partido por la Copa, en el mediodía del pasado lunes, el representante del sur provincial se adjudicó el trofeo luego de superar agónicamente a Independiente de Santo Tomé por 28 a 27, en un duelo que llegó igualado al minuto final y que los vestidos de azul lograron destrabar en las últimas dos pelotas.
Luego del eufórico festejo y de recibir por segunda vez la Copa, El Litoral conversó en exclusiva con dos de los referentes que tuvo el equipo en esta nueva coronación.
El capitán Guillermo Bianco, uno de los más experimentados del equipo campeón, comenzó diciendo que “por suerte es la segunda vez que levantamos esta Copa Santa Fe. La primera fue hace dos años y volver a conseguirla la verdad que es hermoso. Tenemos un grupo muy unido donde logramos mezclar a muchos chicos que vienen de abajo con algunos jugadores que tenemos más experiencia".
"A este torneo vine yo que tengo 36 años y un compañero de mi misma edad y somos los últimos que quedamos de la camada anterior. La idea era acompañar a todos estos chicos y aportar desde donde nos toque. Hoy Talleres tiene un grupo hermoso de jugadores jóvenes que nos invitan a pensar que vamos a ser protagonistas por muchos años más”, agregó.
“La final fue tremenda”
En otro tramo de la charla, y siendo consultado por la gran definición ante el representante de la Asociación Santafesina de Handball, Bianco reconoció que “la final fue tremenda, yo creo que nosotros en el banco teníamos quizás más herramientas para poder manejar el ritmo del partido en los momentos más complicados".
"Fue hermoso, ellos tienen un montón de variantes y todos los que iban entrando estaban al mismo nivel de los titulares y a nosotros nos costó un poco desde lo físico y terminamos bastante cansados. Creo que fue una final que era para cualquiera de los dos y por suerte cayó para nuestro lado”, agregó.
En el final, interrogado por lo que significa a nivel personal haber disputado este certamen en el flamante estadio Invencible de la capital de la provincia, el capitán de Talleres reveló: “En mi carrera tuve la suerte de jugar en estadios como este, pero tener algo así en Santa Fe es un orgullo enorme porque para nosotros es la mejor provincia del mundo".
"Hace más de 20 años que juego al handball y tener esta oportunidad acá en Santa Fe me llena de orgullo así que felicito a toda la gente de la organización y me pone muy contento saber que tenemos un lugar hermoso y ojalá que lo podamos aprovechar al máximo”, dijo Bianco.
“Es un torneo hermoso”
Quien también tomó la palabra en su condición de joven referente del equipo de Villa Constitución fue Natalio Rojas, quien además se erigió como uno de los máximos artilleros de la final. Sobre la coronación, el 19 de Talleres manifestó: “Es algo hermoso, este es un torneo que esperamos mucho en el año y que la verdad es una gran idea hacerlo".
"En mi caso es para lo que me preparo todo el año, tanto para el torneo Nacional como para la Copa Santa Fe sabiendo que es muy importante y que es un mimo que le podemos dar al club. Fue un torneo bárbaro, muy parejo, con grandes equipos y que se definió en esa última pelota. Es lindo porque hay buen nivel”, agregó.
En esta misma línea, y en referencia a lo que representa para el grupo volver a conseguir el torneo que organiza el Gobierno de la Provincia, Rojas recordó: “Cuando ganamos la primera Copa Santa Fe en 2024 vinimos con gente que ya se retiró o que se fue a otro club".
"En la primera salimos campeones, en la segunda ya vinimos medio desarmados con un equipo muy nuevo y no nos fue bien. Ahora sí, casi con el mismo equipo del año pasado pero mucho más aceitado, pudimos conseguir el resultado que buscábamos", comentó.
En el cierre, y consultado sobre las razones que convierten a Talleres en uno de los mejores clubes de handball de esta parte de la Argentina, el subcapitán indicó: “Este es un club donde todos nos esforzamos y que es una gran familia. Yo se lo quiero dedicar a toda la gente que siempre nos acompaña, que vino hoy acá a Santa Fe, para mi mamá y para toda mi familia que siempre está”.