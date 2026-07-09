En el marco del partido de ida de la tercera ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino Timbuense recibía a Sportivo Las Parejas, ambos con el objetivo de sacar una ventaja de cara a la revancha.
Timbuense y Sportivo Las Parejas no se sacaron ventajas y la clasificación se definirá en la vuelta
Fue 0 a 0 en tierras del Indio. La vuelta será el próximo martes en el Estadio 4 de Septiembre. El vencedor se medirá con Central Córdoba de Rosario en octavos de final. Hay fecha confirmada para el debut de Unión y Colón.
El encuentro mostró más fricción que ocasiones manifiestas de gol, ambos equipos tuvieron sacrificio y entrega, pero no así demasiadas oportunidades de abrir el marcador.
Las ocasiones más peligrosas en ambas áreas carecieron de efectividad en la definición y contaron con buenas actuaciones de ambos guardametas, por lo cual la portería a 0 en ambos equipos fue evidente y así se culminó el encuentro.
La vuelta será el próximo martes en Las Parejas, donde el reciente campeón de la Liga Cañadense buscará hacer valer su localía y enfrentar nuevamente a Central Córdoba de Rosario en la siguiente instancia, mientras que los dirigidos por Alejandro Fernández intentarán seguir haciendo historia con el conjunto blanco y negro.
Fechas confirmadas
A la espera de la resolución de esta décimo segunda y última serie de la tercera etapa de la Copa Santa Fe, desde la organización del certamen revelaron días y horas de disputa para la etapa de octavos de final.
En dicha instancia, se sumarán a la competencia los 4 equipos más representativos de la provincia: Unión, Colón, Newell’s y Rosario Central. Vale destacar que desde esta etapa, la clasificación se resuelve en un solo partido con localía para el equipo que dispute la categoría menor.
Así las cosas, quedó resuelto que la ronda de octavos de final se pondrá en marcha el próximo miércoles 15 de julio, cuando desde las 21 el Sportivo Suardi sea anfitrión de 9 de Julio.
Posteriormente, el sábado 18, será el turno de los elencos más grandes de la capital provincial: a partir de las 13.30 Unión visitará a Ciclón Racing en el campo de deportes 8 de Enero y a las 16 Colón hará lo propio con Sanjustino en el portón del norte santafesino.
En la continuidad del certamen, el miércoles 22 jugarán Arteaga FC y Los Andes de Alcorta desde las 21 y el domingo 26 será Romang FC el que reciba a Atlético Tostado en el norte de la bota santafesina. Ese mismo día será el momento del debut para Rosario Central, que estará visitando a Argentino de Rosario desde las 15.
Finalmente, el miércoles 29, hará su estreno Newell’s Old Boys en un partido muy particular ante Leones FC, el equipo de la familia Messi, en cancha de Unión de Arroyo Seco.
Síntesis
Timbuense: Gustavo Córdoba; Leandro Insaurralde, Tomás Anselmi, Máximo Galiano, Nicolás Benítez; Lautaro Castro, Santiago Oger, Lautaro Vergara, Lucas Valent; Nicolás Zappulla, Misael Laborde.
Suplentes: Jaim Parroni, Franco Davobe, Lorenzo Girola, Joaquín Bernachea, Aníbal Coletti, Alejo Godoy, Fabricio Salas.
DT.: Alejandro Fernández.
Sportivo Las Parejas: Agustín Lobos; Lucio Urquía, Emilio Suárez, Alejandro Nardi, Joel Barrio; Alan Maciel, Joaquín Valenzuela, Alan Galeano; Juan Ardanaz, Valentino Roncarolo, Teo Cantadori.
Suplentes: Álvaro Sacco, Alejo Pereyra, Genaro Onega, Valentín Quiroga, Federico Pizzichini, Aramis García, Valentín Martínez.
DT.: Lucas Baldino.