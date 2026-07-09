Copa Santa Fe

Timbuense y Sportivo Las Parejas no se sacaron ventajas y la clasificación se definirá en la vuelta

Fue 0 a 0 en tierras del Indio. La vuelta será el próximo martes en el Estadio 4 de Septiembre. El vencedor se medirá con Central Córdoba de Rosario en octavos de final. Hay fecha confirmada para el debut de Unión y Colón.