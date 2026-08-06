Diego Forlán asumirá como técnico de la Selección de Uruguay. El nombramiento incluye el trabajo con la absoluta y con la Sub-20, y la contratación busca potenciar a los jóvenes talentos. El histórico futbolista, exdelantero de la selección, inicia un ciclo de cuatro años que la entidad definió tras la salida de Marcelo Bielsa.
Uruguay tiene nuevo DT tras la salida de Bielsa
Un histórico futbolista fue elegido como nuevo director técnico de la mayor y de la sub-20. Será presentado el lunes 10 de agosto a las 14:00 en el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario.
La AUF oficializó el nombramiento y en redes publicó las frases “Diego Forlán vuelve a casa” y “La leyenda regresa a casa”, al presentar al nuevo técnico. En el comunicado la entidad explicó que Forlán comenzará a trabajar de inmediato con la Sub-20 y que el director tendrá como primer desafío la ventana internacional de septiembre-octubre.
El Nombramiento explica además que el técnico tendrá a su cargo la absoluta de forma interina y que Uruguay tiene programados amistosos en la próxima Fecha FIFA. La AUF indicó que el regreso del histórico futbolista reafirma la identidad y la ambición institucional, y que el director buscará acompañar el desarrollo de los juveniles hacia la Mayor.
Para Forlán Será la primera experiencia como seleccionador, aunque la AUF recordó su trayectoria como jugador: autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, campeón de la Copa América 2011 y figura en el cuarto puesto de Sudáfrica 2010. El nuevo técnico asume tras un convulsionado ciclo de Bielsa y la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.
Debut en la ventana FIFA
El debut de Forlán al frente de la Mayor ya tiene fecha: Uruguay jugará contra Japón el jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, y cuatro días después enfrentará a Corea del Sur, partido sin Estadio ni horario confirmados. El técnico y director preparará ambos encuentros como parte del calendario de la selección.
La AUF puntualizó que el entrenador comenzará con la Sub-20 y que esa tarea forma parte del proyecto que busca fortalecer el camino hacia la selección Mayor. En la planificación, el nombramiento del histórico futbolista incluye una conducción que pretende articular juveniles y mayores en el ciclo de cuatro años hasta 2030.
El cuerpo técnico anunciado acompañará al entrenador: Santiago Espasandín y Diego Pérez como asistentes técnicos; Marco Mansulino como preparador físico; Ignacio Bordad como entrenador de arqueros; y Gabriel Skrilec como videoanalista, según el comunicado oficial de la AUF.
Antecedentes profesionales
Como entrenador en clubes, Forlán dirigió a Peñarol en 2020 durante 11 partidos con un registro de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, y en 2021 estuvo al frente de Atenas de San Carlos en la Segunda División con cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.
La AUF evaluó también la situación de Marcelo Broli, quien presentó un proyecto hasta 2030 que según la asociación excedía los tiempos institucionales por las próximas elecciones, aunque consideraron a Broli uno de los entrenadores uruguayos con Mayor proyección y lo mantendrán bajo seguimiento.
Con Forlán en el banco, Uruguay encarará el ciclo de cuatro años de cara al Mundial 2030 y afrontará la expectativa institucional de recuperar resultados tras las eliminaciones en la fase de grupos en 2022 y 2026 y el objetivo de potenciar a la Celeste desde las divisiones juveniles hasta la Mayor.