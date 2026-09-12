El defensor de Vélez chocó con el arquero Tomás Marchiori durante el segundo tiempo del empate 1-1. Sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece estable en Cuidados Intensivos.
Mammana fue operado de urgencia tras sufrir un neumotórax en el partido ante Newell’s
El defensor de Vélez chocó con el arquero Tomás Marchiori durante el segundo tiempo del empate 1-1 ante Newell’s. Sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente.
Emmanuel Mammana debió ser operado de urgencia luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido que Vélez y Newell’s empataron 1-1 por el Torneo Clausura. El defensor central sufrió múltiples fracturas de costillas que le provocaron un neumotórax y quedó internado en Cuidados Intensivos.
La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Mammana fue a disputar una pelota aérea y chocó con el arquero de Vélez, Tomás Marchiori. El impacto obligó a asistir al futbolista, que posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.
El parte médico de Vélez
Vélez informó que el defensor sufrió un “traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax”.
Ante la gravedad de la lesión, Mammana fue trasladado al Sanatorio de la Mujer, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con el parte difundido por el club, durante la operación se le colocó un tubo de avenamiento pleural para tratar el neumotórax.
“Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución”, indicó la institución.
El club agregó que se aguarda su evolución clínica y que, de acuerdo con cómo responda al tratamiento, se evaluará la necesidad de realizar una nueva intervención quirúrgica para resolver las fracturas costales.
Qué es un neumotórax
El neumotórax se produce cuando se acumula aire en el espacio ubicado entre el pulmón y la pared torácica, conocido como cavidad pleural. Esta situación puede provocar el colapso parcial o total del pulmón afectado.
En el caso de Mammana, el neumotórax estuvo asociado al fuerte traumatismo sufrido durante el encuentro frente a Newell’s y a las múltiples fracturas de costillas.
El defensor permanecerá bajo observación médica mientras continúa su evolución, luego de una jornada que generó preocupación en el cuerpo técnico y en todo el entorno de Vélez.