Permanece en Cuidados Intensivos

Mammana fue operado de urgencia tras sufrir un neumotórax en el partido ante Newell’s

El defensor de Vélez chocó con el arquero Tomás Marchiori durante el segundo tiempo del empate 1-1 ante Newell’s. Sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente.