Recibió el alta médica

Mammana habló tras su grave lesión: "Me tocó atravesar una situación muy dura"

El defensor de Vélez sufrió un traumatismo de hemitórax derecho durante el empate ante Newell's, con fracturas en múltiples costillas y un neumotórax. Tras atravesar horas de preocupación, el futbolista aseguró que evoluciona favorablemente y agradeció a los profesionales, al club, a su familia y a los hinchas.