Emmanuel Mammana llevó tranquilidad este lunes sobre su estado de salud luego de la grave lesión que sufrió durante el partido que Vélez empató 1-1 con Newell's. El defensor, que debió ser atendido de urgencia tras el fuerte golpe, aseguró que evoluciona favorablemente y agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su recuperación.
Mammana habló tras su grave lesión: "Me tocó atravesar una situación muy dura"
El defensor de Vélez sufrió un traumatismo de hemitórax derecho durante el empate ante Newell's, con fracturas en múltiples costillas y un neumotórax. Tras atravesar horas de preocupación, el futbolista aseguró que evoluciona favorablemente y agradeció a los profesionales, al club, a su familia y a los hinchas.
“Después de días difíciles, estoy mejor y todo salió bien”, escribió el futbolista en sus redes sociales.
El episodio ocurrió el viernes, a los 10 minutos del segundo tiempo. El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, salió a cortar un centro y terminó impactando con su rodilla contra Mammana, quien sufrió un fuerte traumatismo en el hemitórax derecho.
Como consecuencia del golpe, el defensor presentó fracturas de múltiples costillas y un neumotórax, por lo que debió recibir atención médica inmediata y permanecer internado para controlar su evolución.
“Me tocó atravesar una situación muy dura”
Después de varios días de preocupación, Mammana decidió comunicarse directamente con sus seguidores para contar cómo atraviesa el momento.
“Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte puedo escribir estas palabras”, expresó el jugador.
El defensor también tuvo palabras de agradecimiento para quienes se preocuparon por su estado de salud y acompañaron a su familia durante las horas más complejas.
“Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración”, señaló.
En su mensaje, Mammana hizo además un reconocimiento especial al personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde recibió la primera atención médica.
“Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, afirmó.
También destacó el acompañamiento recibido por parte de Vélez: “La gente de Vélez que hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle”.
El parte médico de Vélez
Mientras Mammana transmitía tranquilidad, Vélez difundió un nuevo parte médico con detalles sobre la evolución del futbolista.
Según informó la institución, el defensor presenta una “evolución favorable del neumotórax” y permanece internado en observación en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esta evolución positiva, los especialistas descartaron por el momento una intervención quirúrgica sobre las costillas. Además, el club indicó que, si no surgen inconvenientes, el tubo de tórax podría ser retirado dentro de las próximas 24 a 48 horas.
La evolución continuará siendo monitoreada por el equipo médico antes de determinar los próximos pasos en la recuperación del jugador.
Mammana, por su parte, cerró su mensaje con una reflexión sobre lo vivido y puso el foco en lo que viene: “Uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás”.
Y concluyó: “Ahora toca recuperarse, seguir adelante y volver más fuerte”.