Un video en redes sociales captó el momento en el que hinchas de Estudiantes de La Plata fueron agredidos en el estadio de Corinthians, luego de gritar el gol de Alexis Castro que le dio la clasificación al equipo argentino a las semifinales de la Copa Libertadores.
La policía de Brasil agredió a hinchas de Estudiantes por gritar el gol ante Corinthians
Un video en las redes sociales mostró la golpiza que sufrieron los simpatizantes del “Pincha“ en el Morumbí. Altercados similares sucedieron con Boca, Argentinos y hasta la propia Selección argentina.
El material audiovisual fue difundido por un usuario brasileño con la inscripción: "Gol de la clasificación desde dentro de la hinchada de Estudiantes", en portugués. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, cuando el "Pincha" venció 1 a 0 al "Timão".
Repudio por el accionar policial
De inmediato, el video generó repudio entre los usuarios ya que los hinchas estaban festejando el gol al momento en que son embestidos por al menos cinco agentes brasileños, que portaban sus bastones y escudos.
En el material no llega a verse ningún tipo de agresión o incitación a la violencia por parte de los argentinos, ya que señalaban a los propios jugadores de Estudiantes que estaban en ese arco y les agradecían por la clasificación.
Los antecedentes de la violencia policial contra equipos argentinos
Además de condenar los hechos de violencia, varios usuarios manifestaron su enojo por el manejo policial en Brasil cada vez que juegan equipos argentinos. Altercados similares sucedieron con Boca, Argentinos y hasta la propia Selección argentina.
El papel de la policía de Brasil cuando los equipos argentinos juegan allí es un tema de debate e indignación desde hace algunos años. Además de los hechos sufridos por los hinchas de Estudiantes, existen antecedentes con otros clubes y hasta la propia Selección.
El 23 de septiembre de 2025, hinchas de Lanús fueron agredidos en el entretiempo del partido por los cuartos de final ante Fluminense, en el Maracaná. Las fuerzas de seguridad ingresaron a la tribuna, golpearon a algunos aficionados e incluso arrojaron gas pimienta.
Por los incidentes, la reanudación del juego para el segundo tiempo se atrasó unos minutos. Seguidamente, los jugadores del "Granate" se acercaron a la tribuna para pedir tranquilidad, tras advertir que los uniformados se encontraban en la tribuna.
Poco antes, el 14 de agosto de 2025, hinchas de Godoy Cruz fueron golpeados en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, en el contexto del partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.
En esta ocasión, el enfrentamiento en una de las tribunas entre las autoridades (policía y efectivos de seguridad privada) y los hinchas del "Tomba" ocurrió una vez terminado el partido. Algunos aficionados pasaron un acrílico y quedaron cerca de caer al vacío.
En ese mismo estadio y ante el mismo rival, San Lorenzo vivenció una situación similar el 20 de agosto de 2024, en el partido de vuelta por los octavos de la Libertadores. La policía y la seguridad privada irrumpieron en la tribuna de los argentinos y agredieron con golpes de puño, patadas, bastonazos y gases lacrimógenos. También detuvo a algunos hinchas acusados de "racismo".
Por otra parte, en 2023 fueron los hinchas de Argentinos Juniors, Boca y la Selección argentina quienes padecieron violencia policial en Brasil. El "Bicho" enfrentó a Fluminense en el Maracaná, en los octavos de la Libertadores. Los efectivos ingresaron a la tribuna, propiciaron golpes y provocaron corridas de los plateístas.
A su vez, Boca jugó la final ese año contra el mismo rival y sus hinchas sufrieron violencia en los días previos, en las calles de Río de Janeiro, y luego en el propio Maracaná.
Por último, uno de los altercados más recordados fue el 21 de noviembre de 2023, cuando la Selección argentina le ganó a Brasil 1-0 con gol de Nicolás Otamendi también en el Maracaná. Los incidentes ocurrieron en la previa al inicio del partido y hasta los propios jugadores de la "Scaloneta" se enfrentaron a los uniformados, en resguardo de los hinchas.