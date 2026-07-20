La final del Mundial 2026 terminó con graves incidentes en Brasil. Horas después de la derrota de la Selección argentina frente a España, grupos de argentinos y brasileños se enfrentaron en distintos puntos turísticos del estado de Río de Janeiro.
Batalla campal entre argentinos y brasileños tras la final del Mundial
Los violentos enfrentamientos tuvieron lugar en Copacabana y Búzios. La situación requirió intervención policial. Además, un hombre fue atropellado por un taxi durante uno de los incidentes.
Los episodios ocurrieron en Copacabana y Búzios, donde miles de personas se habían reunido para seguir la definición de la Copa del Mundo. Las violentas escenas fueron grabadas por testigos y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
Uno de los principales focos de conflicto se produjo sobre la avenida Atlántica, en la costanera de Copacabana. Numerosos simpatizantes argentinos habían observado el encuentro desde bares y kioscos de la zona cuando, tras el final del partido, comenzaron las peleas.
En las filmaciones se observa a varias personas intercambiar golpes de puño y patadas en plena calle. La violencia se desarrolló entre los vehículos que circulaban por el lugar, cuyos conductores intentaban esquivar a quienes participaban de los enfrentamientos.
Ante la escalada de los incidentes, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro intervinieron para dispersar a los involucrados. Según muestran los videos, los agentes utilizaron bastones y gas pimienta para controlar la situación.
Otro enfrentamiento se registró en Rua das Pedras, una de las zonas más concurridas de Búzios y frecuentada habitualmente por turistas argentinos. Allí se había colocado una pantalla gigante para que vecinos y visitantes pudieran observar la final.
Durante los disturbios, varias personas se arrojaron botellas de vidrio e intercambiaron golpes, mientras otros asistentes intentaban alejarse o registraban la secuencia con sus teléfonos. En medio del descontrol, un taxi atropelló a uno de los involucrados.
Las imágenes de ambos episodios se viralizaron pocas horas después del partido y generaron numerosos comentarios en las redes. Hasta el momento, la Policía Militar de Río de Janeiro no informó oficialmente si hubo personas heridas o detenidas por los enfrentamientos.