La crisis verdolaga no tiene final

Ferro, un grande como Colón, a dos del descenso en la otra zona

El equipo de Cabalito hace diez partidos que no gana, perdió con Arsenal y se acerca peligrosamente a la parte baja. Por ahora, se van los de Sarandí y Alvarado de Mar del Plata con 25. Ferro, junto a Güemes de Santiago del Estero y All Boys, zafa apretado con 27.