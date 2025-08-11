Ferro, un grande como Colón, a dos del descenso en la otra zona

"Ferro vivió un domingo para el olvido en Sarandí porque no solo perdió por 2-0 frente a Arsenal por la fecha 26 de la Primera Nacional, sino que quedó a dos puntos de la zona de descenso a la Primera B y está muy comprometido para las ocho jornadas que restan por jugarse", explica el sitio TyC Sports.
El conjunto de Caballito no levanta cabeza y hace diez partidos que no consigue la victoria. Festejó por última vez el 24 de mayo en un 2-0 frente a Los Andes en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. La caída contra el conjunto del Viaducto, rival directo en la pelea por la permanencia, lo dejó 16° con dos unidades más que Alvarado y tres más que Arsenal, los dos que en este momento están bajando de categoría en la zona A.
No obstante, a la lucha también hay que sumar a Güemes y All Boys, que están 15° y 14°, respectivamente, pero con los mismos puntos que el Verdolaga. De hecho, la situación excede el ciclo del técnico Sergio Rondina, quien asumió el 1° de julio y registra tres empates (todos de local) y tres derrotas.
El presente crítico de Ferro, que fue un histórico de la Primera y no volvió a jugar en esa categoría desde el 17 de julio del 2000, se podría seguir acrecentando. La última vez que cayó a la tercera división del fútbol argentino fue en 2001 y recién pudo volver a segunda en 2003.
La "ventaja" que tendrá para el cierre de este torneo en el que buscará salvarse del descenso es que habrá varios cruces entre equipos que pelean en la zona baja porque se cruzará con Almagro (12° con 30 unidades) en la antepenúltima jornada, mientras que se medirán Alvarado vs. All Boys y Arsenal vs. Alvarado. ¿Logrará sostenerse en la Primera Nacional y dejar atrás este momento dramático?
