La Fórmula 1 suele hablar en el idioma de la velocidad, la precisión y la tecnología. Todo parece medido: la estrategia, los neumáticos, la temperatura de pista, el consumo de energía y hasta el momento exacto para entrar a boxes.
Marmotas, lagartos, perros y más: cuando la naturaleza se cruza con la Fórmula 1
Marmotas en Canadá, lagartos en Singapur, gatos en Bakú y hasta un perro en Baréin. La máxima categoría tuvo, a lo largo de los años, visitantes inesperados que dejaron escenas tan curiosas como memorables.
Pero cada tanto aparece algo que nadie tenía en los planes. Un animal cruza la pista, los pilotos levantan el pie y el paddock entero recuerda que, fuera del mundo perfecto de los datos, la naturaleza también tiene su propio ritmo.
Con el Gran Premio de Canadá nuevamente cerca, el tema vuelve a escena. El Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, no sólo es famoso por sus muros, sus frenajes exigentes y su historia dentro del calendario. También lo es por sus marmotas, que desde hace años se mueven por las zonas verdes que rodean el trazado y ya forman parte del paisaje habitual del fin de semana.
Durante casi todo el año, la isla Notre-Dame es un lugar tranquilo, usado por corredores, ciclistas y vecinos. Pero por unos días, ese espacio se transforma en escenario de Fórmula 1. Y allí, entre tribunas, motores y autos que superan los 300 kilómetros por hora, las marmotas aparecen como pequeñas dueñas de casa, ajenas al ruido y al vértigo.
Singapur y sus “Godzilla”
Uno de los casos más recordados se dio en Singapur. En el circuito urbano de Marina Bay, los lagartos se volvieron casi una tradición. Los pilotos los bautizaron “Godzilla”, un apodo tan exagerado como perfecto para una escena que parece salida de una película.
En 204, uno de estos reptiles apareció en plena actividad y obligó a los comisarios a intervenir. La imagen fue tan insólita como simpática: mientras los autos buscaban ritmo en una de las pistas más demandantes del calendario, el animal se movía por el asfalto como si también quisiera marcar su propio tiempo de vuelta.
El perro que detuvo la Fórmula 1
Otro momento muy recordado ocurrió en Baréin, en 2020. Durante una práctica libre, un perro callejero ingresó al circuito y la sesión debió detenerse con bandera roja. La preocupación fue inmediata: no sólo por la seguridad de los pilotos, sino también por la del propio animal.
Lewis Hamilton dejó una reacción muy humana cuando le avisaron por radio lo que ocurría. Su primera respuesta fue preguntar si no era Roscoe, su perro, un compañero conocido en el ambiente de la Fórmula 1. Fue apenas una frase, pero alcanzó para mostrar otro costado del paddock: detrás de la tensión competitiva, también hay sensibilidad.
Los gatos de Bakú y el susto de Leclerc
En Bakú, los gatos son parte del paisaje cotidiano. Caminan por la ciudad, se mueven con naturalidad y, alguna vez, también se acercaron demasiado a la Fórmula 1. En 2023, uno de ellos cruzó delante del Ferrari de Charles Leclerc y provocó un susto breve, pero suficiente para quedar registrado como otra escena curiosa del campeonato.
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Leclerc parece tener cierta conexión con estos visitantes inesperados. En Zandvoort, durante la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025, un zorro atravesó la pista delante de su auto. En ese caso, el entorno ayudaba a entender la aparición: las dunas que rodean el circuito son territorio natural para estos animales.
Aves, ciervos y liebres veloces
Las aves también tuvieron sus momentos de protagonismo. Palomas en Zandvoort, gaviotas en Canadá y hasta un gallo durante ensayos en Baréin dejaron postales poco habituales para una categoría acostumbrada a controlar cada detalle. A veces, los pilotos apenas alcanzan a esquivarlas; otras, sólo pueden comentar por radio lo que acaban de ver.
Entre los episodios más curiosos aparece uno con Juan Pablo Montoya como protagonista. En el Gran Premio de Austria 2001, su equipo le avisó que había un ciervo cerca de la pista. El colombiano respondió con humor, fiel a su estilo, y transformó un momento de tensión en una anécdota recordada.
También la Fórmula 2 tuvo su propia escena en Hungría, cuando una liebre apareció en plena actividad y corrió por el circuito antes de encontrar la salida. Por unos segundos, el pequeño animal pareció desafiar a los autos en su propio terreno.
Un recordatorio inesperado
La Fórmula 1 vive obsesionada con anticiparlo todo. Simula carreras, calcula estrategias y busca reducir el margen de error al mínimo. Pero estos episodios muestran que siempre puede aparecer algo fuera del libreto.
A veces es una marmota en Canadá. Otras, un lagarto en Singapur, un gato en Bakú o un perro en Baréin. Son escenas breves, muchas veces simpáticas, otras potencialmente peligrosas, pero todas con un punto en común: le agregan humanidad a un deporte dominado por la tecnología.
En definitiva, cuando la naturaleza se cruza con la Fórmula 1, la velocidad queda por un instante en segundo plano. Y el espectáculo, aunque sea por unos segundos, cambia de protagonista.