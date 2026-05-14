Animales sueltos

Marmotas, lagartos, perros y más: cuando la naturaleza se cruza con la Fórmula 1

Marmotas en Canadá, lagartos en Singapur, gatos en Bakú y hasta un perro en Baréin. La máxima categoría tuvo, a lo largo de los años, visitantes inesperados que dejaron escenas tan curiosas como memorables.