Colapinto fue 18° en el segundo ensayo del GP de México y otra vez superó a Gasly
El argentino Franco Colapinto finalizó 18º en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México, superando a su compañero Pierre Gasly. El Alpine mostró problemas de estabilidad y ritmo. Verstappen fue el más rápido.
Colapinto fue 18° en la segunda práctica del GP de México y superó por medio segundo a Gasly. Foto: Reuters
Desde el comienzo, se advirtió que no sería un trazado favorable para los Alpine. Ya en la primera sesión, Colapinto había sido 9º en una tanda con varios pilotos de pruebas. En la segunda, con los 20 titulares en pista y tiempos más representativos, el A525 volvió a mostrar limitaciones.
Mientras Max Verstappen dominaba con autoridad y marcaba el mejor tiempo del día (1m17s392), el argentino cerraba la práctica a más de un segundo de la punta, pero con medio segundo de ventaja sobre su compañero de equipo.
El Alpine mostró serias dificultades de ritmo y estabilidad en el trazado del Hermanos Rodríguez. Foto: Reuters
La voz de Colapinto: “Fue uno de mis mejores viernes”
Tras bajarse del auto, Colapinto explicó que el principal problema fue la dureza del Alpine con los pianos y la falta de ritmo sostenido. “El auto es superduro; con los pianos es inmanejable”, expresó en la transmisión oficial. Aun así, rescató lo positivo: “Fue uno de mis mejores viernes, así que estoy contento con eso”.
La sesión también sirvió para que el equipo ensaye con distintas cargas de combustible y configuraciones. Con miras a la clasificación del sábado, el objetivo será encontrar mayor estabilidad, algo que ni Colapinto ni Gasly lograron en el ensayo.
“Fue uno de mis mejores viernes”, dijo Colapinto, esperanzado pese a los problemas del auto. Foto: Reuters
Verstappen, Leclerc y Antonelli, al frente
La tabla de tiempos tuvo pocos sobresaltos en la parte alta: Verstappen encabezó, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), el joven talento que sigue sorprendiendo. Completaron el top 5 Lando Norris y Lewis Hamilton.
En tanto, Oscar Piastri, líder del campeonato, fue 12º, mientras que el argentino terminó 18º, sólo por delante de Alex Albon y Pierre Gasly.
