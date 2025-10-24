#HOY:

Colapinto fue 18° en el segundo ensayo del GP de México y otra vez superó a Gasly

El argentino Franco Colapinto finalizó 18º en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México, superando a su compañero Pierre Gasly. El Alpine mostró problemas de estabilidad y ritmo. Verstappen fue el más rápido.

Colapinto fue 18° en la segunda práctica del GP de México y superó por medio segundo a Gasly. Foto: ReutersColapinto fue 18° en la segunda práctica del GP de México y superó por medio segundo a Gasly. Foto: Reuters
 23:48
Por: 

Franco Colapinto volvió a subirse este viernes al Alpine en el autódromo Hermanos Rodríguez y cerró su participación en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México con un 18° lugar. A pesar de las dificultades del monoplaza, el argentino terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó último.

Desde el comienzo, se advirtió que no sería un trazado favorable para los Alpine. Ya en la primera sesión, Colapinto había sido 9º en una tanda con varios pilotos de pruebas. En la segunda, con los 20 titulares en pista y tiempos más representativos, el A525 volvió a mostrar limitaciones.

Mientras Max Verstappen dominaba con autoridad y marcaba el mejor tiempo del día (1m17s392), el argentino cerraba la práctica a más de un segundo de la punta, pero con medio segundo de ventaja sobre su compañero de equipo.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Pierre Gasly during practice REUTERS/Raquel CunhaEl Alpine mostró serias dificultades de ritmo y estabilidad en el trazado del Hermanos Rodríguez. Foto: Reuters

La voz de Colapinto: “Fue uno de mis mejores viernes”

Tras bajarse del auto, Colapinto explicó que el principal problema fue la dureza del Alpine con los pianos y la falta de ritmo sostenido. “El auto es superduro; con los pianos es inmanejable”, expresó en la transmisión oficial. Aun así, rescató lo positivo: “Fue uno de mis mejores viernes, así que estoy contento con eso”.

La sesión también sirvió para que el equipo ensaye con distintas cargas de combustible y configuraciones. Con miras a la clasificación del sábado, el objetivo será encontrar mayor estabilidad, algo que ni Colapinto ni Gasly lograron en el ensayo.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Raquel Cunha“Fue uno de mis mejores viernes”, dijo Colapinto, esperanzado pese a los problemas del auto. Foto: Reuters

Verstappen, Leclerc y Antonelli, al frente

La tabla de tiempos tuvo pocos sobresaltos en la parte alta: Verstappen encabezó, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), el joven talento que sigue sorprendiendo. Completaron el top 5 Lando Norris y Lewis Hamilton.

En tanto, Oscar Piastri, líder del campeonato, fue 12º, mientras que el argentino terminó 18º, sólo por delante de Alex Albon y Pierre Gasly.

